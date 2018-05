Published on May 23, 2018 3:22 am

1 / 7 करिश्मा कोटक मशहूर टीवी प्रेजेंटर हैं। उन्होंने फ्रीकी अली और फिरकी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा वह बिग बॉस के सीजन 6 में भी दिखाई दी थीं। करिश्मा इंडियन प्रीमियर लीग में एंकरिंग करने की वजह से भी जानी जाती हैं। कोटक अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय करिश्मा अपनी फिटनेस को लेकर तमाम पोस्ट्स अपने फैन्स के साथ साझा करती रहती हैं। आज हम आपको उनके कुछ फिटनेस टिप्स के बारे में आपको बताने वाले हैं।

2 / 7 करिश्मा को रनिंग और वर्कआउट बहुत पसंद है। वह बताती हैं कि वह हर हफ्ते 5 दिन कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा अपने लोअर बॉडी एब्स के लिए वह पिलाटे एक्सरसाइज भी करती हैं।

3 / 7 पिलाटे करिश्मा का सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज है। उन्होंने कई बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिलाटे की तस्वीरें पोस्ट की हैं। पिलाटे एक्सरसाइज शरीर की बनावट को आकर्षक बनाता है साथ ही शरीर के निचले हिस्स को शेप में रखने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाता है।

4 / 7 इसके अलावा करिश्मा को स्विमिंग भी पसंद है। स्विमिंग से शरीर में लचीलापन आता है। इसके अलावा यह वजन को भी नियंत्रित रखने में कारगर है।

5 / 7 करिश्मा अपने वर्कआउट और डाइट को लेकर बेहद अनुशासित रहती हैं। वह एक संतुलित डाइट फॉलो करती हैं। वह साफ और हेल्दी खाने की वकालत करती हैं।

6 / 7 करिश्मा फिटनेस के लिए डाइटिंग को सही नहीं मानतीं। उनका कहना है कि हमें क्लीन डाइट फॉलो करना चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स हों।