करण पटेल से अविनाश सचदेव और एजाज खान तक, इन एक्टर्स पर लग चुका है पहले पार्टनर को धोखा देने का आरोप

Manish Nagdev- Priyank Sharma to Ankit Gera have been accused of cheating by their partner : टीवी इंडस्ट्री के कई ऐसे एक्टर्स हैं, जिनपर अपने पहले पार्टनर को धोखा देने का आरोप लगा है। रिलेशनिशप में रहते हुए ये एक्टर्स किसी और के प्यार में पड़ गए थे।