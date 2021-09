26 साल के बेटे को सुसाइड करने से नहीं रोक सके थे कबीर बेदी, भूत-प्रेत से लड़ता था सिद्धार्थ

बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी।(kabir Bedia) के बेहद होनहार बेटे सिद्धार्थ बेदी (Siddharth Bedi) ने मात्र 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘स्टोरीज़ आई मस्ट टेल: दी इमोशनल लाइफ़ ऑफ़ एन एक्टर (Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Acto) में बताया है कि वह चाहकर भी अपने बेटे को सुसाइड करने से नहीं रोक सके और आज भी उस सदमे से निकल नहीं पाते।