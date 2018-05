Updated on May 31, 2018 4:35 am

1 / 6 टीवी के लोकप्रिय धारावाहिकों कसौटी जिंदगी की, सरस्वतीचंद्र और बेहद में काम कर चुकीं एक्ट्रेस जेनिफर विंजेट अपनी खूबसूरती को लेकर भी काफी चर्चित हैं। जेनिफर अपनी स्किन की खूबसूरती को लेकर काफी सजग रहती हैं। व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बीच वह अपनी स्किन की देखभाल के लिए समय निकाल ही लेती हैं। हाल ही में उन्होंने इसी से संबंधित एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। इसमें वह एक डिटॉक्स क्ले मास्क अपने चेहरे पर लगाए नजर आ रही हैं। अगर आप भी जेनिफर विंजेट की तरह स्किन चाहती हैं तो हम आज आपके लिए लाए हैं उनके कुछ खास ब्यूटी टिप्स। आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या हैं -

2 / 6 जेनिफर खुश रहने को चेहरे की खूबसूरती के लिए एक अहम चीज मानती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चेहरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अंदर से खुश रहें। अगर आप भीतर से खुश हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर दिखेगा। इसलिए खूबसूरत दिखना है तो खुश रहना सीखें।

3 / 6 सेहत के लिए पानी की अहमियत हर कोई जानता है। ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। जेनिफर का मानना है कि हेयर और स्किन दोनों को बेहतर रखने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए। इसके आलावा ऐसे फूड्स या फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए जो पानी से भरपूर होते हैं।

4 / 6 जेनिफर बार-बार अधिक से अधिक पानी या रसीले फलों के सेवन पर जोर देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड खाद्य पदार्थ बॉडी के विषैले पदार्थों को बाहर करने में मदद करते हैं। बॉडी डिटॉक्स होती है तो स्किन भी ग्लो करने लगती है।

5 / 6 आपने कैसी ड्रेस पहनी है अगर उसे लेकर आप खुद ही कम्फर्टेबल नहीं हैं तो दुनिया भी आप पर उंगली उठाएगी। आप जो भी पहने उसे गर्व से पहनें तो आप खुद ही सुन्दर लगने लगेंगी।