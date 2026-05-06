No Diet Day 2026: 6 मई को क्यों मनाया जाता है नो डाइट डे, जानिए इसका महत्व
No Diet Day 2026: इंटरनेशनल नो डाइट डे एक वैश्विक पहल है, जिसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत ब्रिटेन की फेमिनिस्ट मैरी इवांस यंग ने की थी।
हर साल 6 मई को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल नो डाइट डे एक ऐसा खास दिन है, जो लोगों को डाइटिंग के दबाव से दूर होकर अपने शरीर को स्वीकार करने और उससे प्यार करने का संदेश देता है। इसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में मनाया जाता है। साल 2026 में यह दिन बुधवार, 6 मई को मनाया जा रहा है। (Photo Source: Pexels)
क्या है इंटरनेशनल नो डाइट डे? इंटरनेशनल नो डाइट डे का उद्देश्य समाज में फैले ‘परफेक्ट बॉडी’ के दबाव को चुनौती देना और लोगों को अपने शरीर के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन लोग डाइटिंग से ब्रेक लेकर खाने के साथ हेल्दी और संतुलित रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। (Photo Source: Pexels)
इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस दिन की शुरुआत 1992 में ब्रिटेन की फेमिनिस्ट मैरी इवांस यंग ने की थी। वे खुद एनोरेक्सिया (खाने से जुड़ी गंभीर बीमारी) और बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं से जूझ चुकी थीं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ‘डिच दैट डाइट’ संदेश के साथ एक छोटे से पिकनिक से इस मुहिम की शुरुआत की। धीरे-धीरे यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर फैल गया और आज कई देशों में इसे मनाया जाता है। (Photo Source: Pexels)
क्यों जरूरी है यह दिन? आज के दौर में सोशल मीडिया, विज्ञापन और फिल्में एक खास तरह की बॉडी इमेज को ‘आइडल’ के रूप में पेश करती हैं। इससे कई लोग खुद को उस मानक पर फिट करने के लिए कड़े डाइट प्लान अपनाते हैं, जो कई बार उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। (Photo Source: Pexels)
इंटरनेशनल नो डाइट डे लोगों को यह समझाने की कोशिश करता है कि हर शरीर अलग होता है और उसे स्वीकार करना जरूरी है, बिना जरूरत के डाइटिंग करना नुकसानदायक हो सकता है, और स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पतला दिखना नहीं। (Photo Source: Pexels)
डाइट कल्चर का इतिहास डाइटिंग का ट्रेंड नया नहीं है। 18वीं सदी में अंग्रेज डॉक्टर जॉर्ज चेयन ने केवल सब्जियां और दूध लेकर वजन घटाने की सलाह दी थी। इसके बाद 1863 में विलियम बैंटिंग ने पहला ‘फैड डाइट’ शुरू किया। 1918 में कैलोरी काउंटिंग पर आधारित किताब ‘डाइट एंड हेल्थ: विथ की टू द कैलोरीज’ भी काफी लोकप्रिय हुई। समय के साथ डाइट कल्चर बढ़ता गया और आज हजारों तरह के डाइट प्लान मौजूद हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य शरीर को एक तय ढांचे में ढालना ही होता है। (Photo Source: Pexels)
आज कैसे मनाया जाता है यह दिन? आज के समय में इंटरनेशनल नो डाइट डे सोशल मीडिया कैंपेन का रूप ले चुका है। लोग #NoDietDay हैशटैग के साथ पोस्ट शेयर करते हैं, अपने पसंदीदा खाने की तस्वीरें डालते हैं और बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। इस दिन का प्रतीक लाइट ब्लू रिबन माना जाता है। (Photo Source: Pexels)