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डाइट कल्चर का इतिहास

डाइटिंग का ट्रेंड नया नहीं है। 18वीं सदी में अंग्रेज डॉक्टर जॉर्ज चेयन ने केवल सब्जियां और दूध लेकर वजन घटाने की सलाह दी थी। इसके बाद 1863 में विलियम बैंटिंग ने पहला ‘फैड डाइट’ शुरू किया। 1918 में कैलोरी काउंटिंग पर आधारित किताब ‘डाइट एंड हेल्थ: विथ की टू द कैलोरीज’ भी काफी लोकप्रिय हुई। समय के साथ डाइट कल्चर बढ़ता गया और आज हजारों तरह के डाइट प्लान मौजूद हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य शरीर को एक तय ढांचे में ढालना ही होता है। (Photo Source: Pexels)