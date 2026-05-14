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भारत सिर्फ संस्कृति, योग और आध्यात्म के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के खानपान को आकार देने के लिए भी जाना जाता है। सदियों पहले जब वैश्विक व्यापार की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत के मसाले और खाद्य परंपराएं समुद्र पार कर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी थीं। आज जिन चीजों को दुनिया अपनी पहचान मानती है, उनकी जड़ें कहीं न कहीं भारतीय मिट्टी से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसे 7 फूड्स और फूड कल्चर के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया का स्वाद बदल दिया। (Photo Source: Pexels)