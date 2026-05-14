भारत की रसोई से निकलीं ये 7 चीजें और सिखाया स्वाद का असली मतलब, आज दुनिया जताती है अपना हक
भारतीय खानपान ने सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि संस्कृति, व्यापार और लाइफस्टाइल को भी प्रभावित किया है। मसालों से लेकर शाकाहार तक, भारत की कई देन आज दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। हमारे मसाले, पकाने के तरीके और खानपान की परंपराएं सदियों से दुनिया को प्रभावित करती रही हैं।
भारत सिर्फ संस्कृति, योग और आध्यात्म के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के खानपान को आकार देने के लिए भी जाना जाता है। सदियों पहले जब वैश्विक व्यापार की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत के मसाले और खाद्य परंपराएं समुद्र पार कर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी थीं। आज जिन चीजों को दुनिया अपनी पहचान मानती है, उनकी जड़ें कहीं न कहीं भारतीय मिट्टी से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसे 7 फूड्स और फूड कल्चर के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया का स्वाद बदल दिया। (Photo Source: Pexels)
काली मिर्च भारत की काली मिर्च को कभी ‘ब्लैक गोल्ड’ कहा जाता था। केरल के मालाबार तट पर उगाई जाने वाली यह काली मिर्च करीब 7,000 वर्षों से व्यापार का अहम हिस्सा रही है। प्राचीन रोम में इसकी कीमत सोने के बराबर मानी जाती थी। यही मसाला था जिसने यूरोपीय खोजकर्ताओं को भारत तक समुद्री रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। वास्को द गामा की भारत यात्रा के पीछे भी मसालों की यही चाह थी। (Photo Source: Pexels)
चाय भारत में चाय की शुरुआत औषधीय ड्रिंक के रूप में हुई थी। आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों और मसालों से बनी चाय स्वास्थ्य लाभ के लिए पी जाती थी। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे व्यावसायिक रूप दिया और आज यह दुनिया के सबसे ज्यादा पिए जाने वाले पेयों में शामिल है। भारतीय मसाला चाय आज अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। (Photo Source: Pexels)
करी करी का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है, जहां 4000 ईसा पूर्व के बर्तनों में हल्दी, अदरक और अन्य मसालों के प्रमाण मिले हैं। बाद में ब्रिटेन ने ‘करी’ को अपनी रसोई का हिस्सा बनाया, लेकिन इसकी असली जड़ें भारतीय मसाला संस्कृति में हैं। आज चिकन टिक्का मसाला जैसे व्यंजन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
चीनी आज चीनी हर घर की जरूरत है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। ‘शर्करा’ नामक संस्कृत शब्द से निकला ‘शुगर’ शब्द इस बात का प्रमाण है। भारत में गन्ने से चीनी बनाने की तकनीक विकसित हुई, जिसे बाद में व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुओं ने फारस, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया। (Photo Source: Pexels)
तंदूर तंदूर भारतीय रसोई की एक ऐसी देन है, जिसने दुनियाभर के भोजन को प्रभावित किया। उत्तर-पश्चिम भारत में विकसित यह मिट्टी का ओवन लगभग 5,000 साल पुराना माना जाता है। तंदूरी रोटी, नान, कबाब और तंदूरी चिकन जैसे व्यंजन आज मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अमेरिका तक बेहद लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Pexels)
हल्दी हल्दी का इस्तेमाल भारत में 4,000 वर्षों से आयुर्वेदिक औषधि और मसाले के रूप में होता आया है। 1995 में अमेरिका में हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट दिया गया था, लेकिन भारत ने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर इसे चुनौती दी और 1997 में यह पेटेंट रद्द करवा दिया। यह बायोपायरेसी के खिलाफ भारत की बड़ी जीत मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)