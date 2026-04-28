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आज के समय में ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बार-बार किताबों को पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा बार वे पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर याद रहेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। री-रीडिंग यानी बार-बार पढ़ना एक तरह का भ्रम पैदा करता है, जिसमें आपको लगता है कि आपको सब याद है, लेकिन परीक्षा के समय वही चीजें दिमाग से गायब हो जाती हैं। (Photo Source: Pexels)