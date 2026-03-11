किताबों में नहीं मिलती ये सीख, लेकिन जिंदगी में हैं बेहद जरूरी, स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए ये लाइफ स्किल्स
Beyond Textbooks: आज की दुनिया में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट और प्राथमिक उपचार जैसी चीजें हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्य से ये विषय शिक्षा व्यवस्था में उतनी प्राथमिकता नहीं पाते जितनी मिलनी चाहिए।
स्कूल हमें पढ़ना-लिखना, गणित के फार्मूले और इतिहास की तारीखें जरूर सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बन पातीं। यही कारण है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लोग असल जिंदगी में कदम रखते हैं तो उन्हें कई बुनियादी चीजें समझने में कठिनाई होती है। (Photo Source: Pexels)
आज की दुनिया में केवल एकेडमिक नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है। आर्थिक समझ, मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट और प्राथमिक चिकित्सा जैसी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर इन विषयों को स्कूल स्तर पर ही सिखाया जाए तो युवा पीढ़ी भविष्य की चुनौतियों के लिए ज्यादा तैयार हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
टैक्स कैसे फाइल करें अधिकतर लोगों को यह नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे भरा जाता है। लेकिन नौकरी शुरू करते ही सरकार आपसे टैक्स फाइल करने की उम्मीद करती है। टैक्स से जुड़े नियम, रिटर्न भरने की प्रक्रिया और बचत के तरीके स्कूल में पढ़ाए जाएं तो युवाओं को आर्थिक रूप से समझदार बनने में मदद मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)
क्रेडिट स्कोर क्या होता है आज के समय में किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर उसकी आर्थिक विश्वसनीयता तय करता है। घर, कार या बिजनेस के लिए लोन लेना हो तो यही स्कोर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बावजूद स्कूलों में शायद ही कभी यह समझाया जाता है कि क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है और इसे अच्छा कैसे बनाए रखा जाए। (Photo Source: Pexels)
बेसिक फर्स्ट एड और CPR आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार की जानकारी किसी की जान बचा सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश वयस्क लोग सही तरीके से CPR या फर्स्ट एड देना नहीं जानते। अगर स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जाए तो समाज में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ सकती है। (Photo Source: Pexels)
सैलरी नेगोशिएशन की कला कई लोग नौकरी शुरू करते समय पहली ही सैलरी ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि सैलरी पर बातचीत कैसे की जाती है। सही तरीके से नेगोशिएशन करने से लोग हर साल हजारों रुपये अधिक कमा सकते हैं। यह कौशल भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
मानसिक स्वास्थ्य की समझ स्कूलों में बायोलॉजी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन चिंता, तनाव और बर्नआउट जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, यह शायद ही कहीं सिखाया जाता है। आज के तेज़ रफ्तार जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समझ बेहद जरूरी है। अगर छात्रों को शुरुआत से ही इसके बारे में जागरूक किया जाए तो वे भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
लोन और ब्याज कैसे काम करते हैं कई लोग बिना पूरी जानकारी के लोन ले लेते हैं और बाद में उन्हें समझ आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज उनके कर्ज को तेजी से बढ़ा देता है। यदि स्कूलों में वित्तीय साक्षरता सिखाई जाए तो युवा गलत आर्थिक फैसलों से बच सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
पोषण और फूड लेबल पढ़ना छात्रों को गणित के जटिल फार्मूले तो याद करवाए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि खाने की चीजों पर लिखे पोषण संबंधी लेबल कैसे पढ़ें। सही पोषण की जानकारी से लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)