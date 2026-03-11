7 /10

मानसिक स्वास्थ्य की समझ

स्कूलों में बायोलॉजी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन चिंता, तनाव और बर्नआउट जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, यह शायद ही कहीं सिखाया जाता है। आज के तेज़ रफ्तार जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समझ बेहद जरूरी है। अगर छात्रों को शुरुआत से ही इसके बारे में जागरूक किया जाए तो वे भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)