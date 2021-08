1 / 7

Dimple Yadav was the bridge between father-in-law Mulayam and husband Akhilesh Yadav: मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने उस वक्त अपने पति अखिलेश यादव का साथ दिया जब उनके पित उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। मुलायम और अखिलेश के बीच साल 2016 से विवाद शुरू हुआ था। सपा में उठा ये विवाद पारिवारिक विवाद में बदल गया था। पिता-पुत्र के विवाद से परिवार ही नहीं पार्टी में भी दो फाड़ा हो गए थे। इस विवाद में डिंपल की भूमिका क्या थी, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था।