तेज धूप में मुरझाने लगी तुलसी, हरा-भरा रखने के लिए गर्मियों में रखें इन बातों का ध्यान
गर्मियों में तुलसी के सूखने की सबसे बड़ी वजह तेज धूप होती है। तुलसी को जरूरत से ज्यादा पानी देना भी नुकसानदायक हो सकता है। तुलसी के लिए सही मिट्टी और गमले का चुनाव भी बहुत जरूरी है। गर्मियों में तुलसी की नियमित देखभाल और सही स्थान चुनकर आप इसे सूखने से बचा सकते हैं।
भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि इसे औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में तेज धूप, गर्म हवाएं और गलत देखभाल की वजह से तुलसी का पौधा जल्दी सूखने लगता है। कई बार लोग नियमित पानी देने के बावजूद भी पौधे को हरा-भरा नहीं रख पाते। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर तुलसी को गर्मियों में भी स्वस्थ और घना बनाए रखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
तेज धूप से बचाएं
की तेज धूप तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, तुलसी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन दोपहर की सीधी धूप पौधे पर न पड़े। लगातार तेज धूप में रहने से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे-धीरे सूख जाती हैं। (Photo Source: Pexels) गर्मियों में दोपहर
जरूरत से ज्यादा पानी न दें कई लोग गर्मियों में रोजाना ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। तुलसी में तभी पानी दें जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई दे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो। ओवरवॉटरिंग पौधे को कमजोर बना देती है। (Photo Source: Pexels)
सही गमले का करें इस्तेमाल तुलसी के लिए मिट्टी का गमला सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी के गमले में हवा का संचार सही तरीके से होता रहता है, जिससे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। प्लास्टिक के गमलों में कई बार नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है, जो पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
मंजरी हटाते रहें तुलसी के पौधे में समय-समय पर आने वाली मंजरी को हटाना जरूरी होता है। इससे पौधे की ऊर्जा नई पत्तियां उगाने में लगती है और पौधा ज्यादा घना व हरा-भरा बना रहता है। अगर मंजरी लंबे समय तक लगी रहे तो पौधे की ग्रोथ धीमी हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
ऑर्गेनिक खाद का करें उपयोग पौधे को पोषण देने के लिए महीने में एक या दो बार वर्मीकम्पोस्ट या जैविक खाद डालें। इससे तुलसी की पत्तियां हरी रहती हैं और पौधा तेजी से बढ़ता है। रासायनिक खाद का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
हवा और नमी का रखें ध्यान बहुत ज्यादा गर्म और बंद जगह पर रखा तुलसी का पौधा जल्दी मुरझा सकता है। कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां हल्की हवा आती रहे। जरूरत पड़ने पर शाम के समय पत्तियों पर हल्का पानी स्प्रे भी किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: गर्मियों में भी नहीं मुरझाएंगे ये पौधे, कम पानी में रहेंगे हरे-भरे)