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भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि इसे औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में तेज धूप, गर्म हवाएं और गलत देखभाल की वजह से तुलसी का पौधा जल्दी सूखने लगता है। कई बार लोग नियमित पानी देने के बावजूद भी पौधे को हरा-भरा नहीं रख पाते। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर तुलसी को गर्मियों में भी स्वस्थ और घना बनाए रखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)