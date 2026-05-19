मिनटों में चमक उठेंगी बाथरूम टाइल्स, जमे पानी और साबुन के पीले जिद्दी दाग साफ करेंगे ये 10 क्लीनिंग टिप्स
बाथरूम की टाइल्स पर अक्सर पानी के दाग, साबुन की परत और पीले निशान जम जाते हैं, और महंगे क्लीनर से सफाई करने के बाद भी टाइल्स की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। लेकिन थोड़ी सी नियमित देखभाल और ये आसान घरेलू उपाय आपके बाथरूम की टाइल्स को लंबे समय तक चमकदार बना कर…
घर कितना भी साफ-सुथरा क्यों न हो, अगर बाथरूम की टाइल्स पर पीले दाग और गंदगी जमी हो तो पूरा लुक खराब लगने लगता है। खासकर टाइल्स के कोनों और ग्राउट (टाइल्स के बीच की लाइन) में जमा पीलापन जिद्दी हो जाता है। कई लोग इसे साफ करने के लिए महंगे क्लीनर या तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे टाइल्स की चमक भी फीकी पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से आप बाथरूम की टाइल्स को फिर से नई जैसी चमक दे सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
बाथरूम की टाइल्स पर पीलापन क्यों आता है? टाइल्स पर पीले दाग बनने का मुख्य कारण हार्ड वॉटर होता है। पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स सूखकर टाइल्स पर जम जाते हैं। इसके अलावा साबुन, शैम्पू और गंदगी मिलकर एक सख्त परत बना देते हैं, जिसे लाइमस्केल कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
बेकिंग सोडा का पेस्ट बेकिंग सोडा सफाई के लिए बेहद असरदार माना जाता है। इसे थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और दाग वाली जगह पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें। इससे पीले और जमे हुए दाग आसानी से निकल जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
सफेद सिरका का इस्तेमाल सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें। इसे टाइल्स पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से साफ करें और पानी से धो लें। यह साबुन की जमी परत और पानी के दाग हटाने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से करें सफाई जिद्दी दागों के लिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड कारगर उपाय है। इसे सीधे दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। पहले किसी छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें ताकि टाइल्स को नुकसान न पहुंचे। (Photo Source: Pexels)
नींबू का रस नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड दाग हटाने में मदद करता है। ताजा नींबू का रस दाग पर लगाएं, कुछ देर बाद ब्रश से साफ करें और पानी से धो लें। इससे टाइल्स में ताजगी और चमक भी आती है। (Photo Source: Pexels)
ऑक्सीजन ब्लीच का उपयोग ऑक्सीजन ब्लीच को पानी में घोलकर दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ देर बाद हल्के हाथों से रगड़ें और धो लें। यह खासतौर पर पुराने और गहरे दाग हटाने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
कमर्शियल टाइल क्लीनर अगर घरेलू उपाय असर न करें तो बाजार में मिलने वाले टाइल क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा पैकेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और सफाई के दौरान कमरे में पर्याप्त हवा आने दें। (Photo Source: Pexels)
स्टीम क्लीनिंग बिना किसी केमिकल के टाइल्स साफ करनी हो तो स्टीम क्लीनर बेहतरीन विकल्प है। गर्म भाप टाइल्स और ग्राउट में जमा गंदगी को ढीला कर देती है, जिससे सफाई आसान हो जाती है। (Photo Source: Pexels)
टूथपेस्ट से चमकाएं टाइल्स नॉन-जेल टूथपेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं और टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें। खासकर बेकिंग सोडा वाला टूथपेस्ट ज्यादा असरदार होता है। (Photo Source: Pexels)
रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल एक कपड़े या स्पंज पर थोड़ा रबिंग अल्कोहल लगाकर दाग वाली जगह साफ करें। इसके बाद पानी से धो लें। यह छोटे और ताजे दाग हटाने के लिए अच्छा उपाय है। (Photo Source: Pexels)