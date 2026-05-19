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घर कितना भी साफ-सुथरा क्यों न हो, अगर बाथरूम की टाइल्स पर पीले दाग और गंदगी जमी हो तो पूरा लुक खराब लगने लगता है। खासकर टाइल्स के कोनों और ग्राउट (टाइल्स के बीच की लाइन) में जमा पीलापन जिद्दी हो जाता है। कई लोग इसे साफ करने के लिए महंगे क्लीनर या तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे टाइल्स की चमक भी फीकी पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से आप बाथरूम की टाइल्स को फिर से नई जैसी चमक दे सकते हैं। (Photo Source: Pexels)