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केवल बारिश पर सफाई के लिए निर्भर न रहें

अक्सर लोग सोचते हैं कि बारिश का पानी सोलर पैनल को पूरी तरह साफ कर देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। धूल, पत्तियां, पक्षियों की बीट और अन्य गंदगी पैनल की सतह पर जमा रह सकती है, जिससे बिजली उत्पादन कम हो सकता है। मौसम साफ होने के बाद पैनल को साफ पानी और मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें। कठोर ब्रश, तेज धार वाले उपकरण या रासायनिक क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें। (Photo Source: Pexels)