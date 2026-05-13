खाद संकट के बीच, पीएम मोदी की अपील के बाद बढ़ा ऑर्गेनिक खेती का रुझान, जानें खाद बनाने के तरीके
अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन पूरी तरह ऑर्गेनिक रहे, तो पौधों में इस्तेमाल होने वाली खाद भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर में मौजूद कई चीजों से बेहतरीन खाद तैयार हो सकती है।
दुनियाभर में चल रहे जियो-पॉलिटिकल टेंशन, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर पड़ रहा सकता है, जहां खरीफ सीजन से पहले खाद की कमी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरकों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है।
ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और ऑर्गेनिक खेती अपनाने की अपील की है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यदि किसान प्राकृतिक खाद और ऑर्गेनिक उपायों की ओर बढ़ते हैं, तो न सिर्फ खेती की लागत घटेगी बल्कि मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
आज के दौर में ऑर्गेनिक खेती केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि होम गार्डनिंग करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन चुकी है। घर की छत, बालकनी या छोटे से किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियां और फल तभी पूरी तरह सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होंगे, जब उनमें किसी तरह के रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल न किया जाए।
अगर आप भी अपने घर में पौधे लगाते हैं और उन्हें प्राकृतिक तरीके से पोषण देना चाहते हैं, तो आप घर पर ही आसानी से ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं 4 ऐसे आसान तरीके, जिनसे आप ऑर्गेनिक खाद बनाकर अपने पौधों को स्वस्थ और हरा-भरा रख सकते हैं।
किचन वेस्ट से बनाएं पोषक खाद घर में रोज निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों से बेहतरीन खाद तैयार की जा सकती है। इसके लिए छिलकों को इकट्ठा करें और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाएं। फिर इसमें दोगुना पानी डालकर किसी ढक्कन वाले बर्तन में भर दें और छांव वाली जगह पर रख दें। रोजाना 5 मिनट डंडे से इसे चलाते रहें। लगभग 10 दिनों में यह मिश्रण पूरी तरह खाद में बदल जाएगा। यह पौधों के लिए प्राकृतिक पोषण का शानदार स्रोत है।
नारियल के छिलकों से बनाएं कोकोपीट कोकोपीट मिट्टी की नमी बनाए रखने और पौधों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए नारियल के सूखे छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में अतिरिक्त पानी निचोड़कर इसे सीधे गमलों की मिट्टी में मिला सकते हैं। यह खासकर इनडोर पौधों के लिए बहुत लाभकारी है।
चाय पत्ती से तैयार करें आसान खाद चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां फेंकने की बजाय उन्हें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को पहले अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि उसमें मौजूद दूध और चीनी निकल जाए। फिर इन्हें धूप में 2 दिन तक सुखाएं। सूखने के बाद इसे किसी डिब्बे में स्टोर करें और हर गमले में 1-2 चम्मच डालें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है।
गोबर से बनाएं शक्तिशाली ऑर्गेनिक खाद गोबर खाद सबसे पुरानी और प्रभावी ऑर्गेनिक खाद मानी जाती है। इसे बनाने के लिए 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, आधा किलो गुड़ और आधा किलो बेसन को एक बड़े मटके में डालें। इसमें 5 लीटर पानी मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। इस मिश्रण को रोजाना लकड़ी से चलाते रहें। लगभग 8 दिनों में यह खाद तैयार हो जाएगी। इसे छांव में रखकर लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।
ऑर्गेनिक खेती के फायदे ऑर्गेनिक खाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखती है। इससे पौधों को धीरे-धीरे लेकिन पूरा पोषण मिलता है। रासायनिक खाद की तुलना में ऑर्गेनिक खाद पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है और इससे उगाई गई फल-सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती हैं।
इसके अलावा घर में खाद बनाने से कचरे का सही उपयोग होता है और गार्डनिंग की लागत भी काफी कम हो जाती है। आज जब रासायनिक खाद की उपलब्धता और कीमत दोनों चिंता का विषय हैं, ऐसे में घर पर ऑर्गेनिक खाद बनाना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।