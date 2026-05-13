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किचन वेस्ट से बनाएं पोषक खाद

घर में रोज निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों से बेहतरीन खाद तैयार की जा सकती है। इसके लिए छिलकों को इकट्ठा करें और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाएं। फिर इसमें दोगुना पानी डालकर किसी ढक्कन वाले बर्तन में भर दें और छांव वाली जगह पर रख दें। रोजाना 5 मिनट डंडे से इसे चलाते रहें। लगभग 10 दिनों में यह मिश्रण पूरी तरह खाद में बदल जाएगा। यह पौधों के लिए प्राकृतिक पोषण का शानदार स्रोत है।