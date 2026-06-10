3 /9

सही मात्रा में करें सिंचाई

हैंगिंग बास्केट्स में लगे पौधे हवा और धूप के सीधे संपर्क में रहते हैं, जिससे मिट्टी जल्दी सूख जाती है। वहीं जरूरत से ज्यादा पानी देने पर जड़ों में सड़न (रूट रॉट) की समस्या हो सकती है। इसलिए मिट्टी की नमी नियमित रूप से जांचें और मौसम के अनुसार पानी दें। गर्मियों में पानी की आवश्यकता अधिक हो सकती है, जबकि बरसात और सर्दियों में कम। (Photo Source: Pexels)