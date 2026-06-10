इन 7 गलतियों से बचें, हैंगिंग बास्केट में सालभर खिलते रहेंगे रंग-बिरंगे फूल
Hanging Basket Care: हैंगिंग बास्केट को हरा-भरा और फूलों से भरा रखने के लिए नियमित पानी, सही खाद, पर्याप्त धूप और समय-समय पर छंटाई बेहद जरूरी है। इन 7 आसान गार्डनिंग टिप्स को अपनाकर आप अपने लटकते गमलों की खूबसूरती को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं।
बालकनी, टैरेस या गार्डन के प्रवेश द्वार को खूबसूरत बनाने के लिए हैंगिंग बास्केट्स का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है। इनमें लगे रंग-बिरंगे फूल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार कुछ समय बाद पौधे पतले, सूखे और विरल दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में बास्केट की रौनक फीकी पड़ जाती है। (Photo Source: Pexels)
गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसकी मुख्य वजह गलत सिंचाई, पोषक तत्वों की कमी और उचित देखभाल का अभाव हो सकता है। हालांकि कुछ आसान उपाय अपनाकर हैंगिंग बास्केट्स को लंबे समय तक हरा-भरा और फूलों से भरपूर रखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सही मात्रा में करें सिंचाई हैंगिंग बास्केट्स में लगे पौधे हवा और धूप के सीधे संपर्क में रहते हैं, जिससे मिट्टी जल्दी सूख जाती है। वहीं जरूरत से ज्यादा पानी देने पर जड़ों में सड़न (रूट रॉट) की समस्या हो सकती है। इसलिए मिट्टी की नमी नियमित रूप से जांचें और मौसम के अनुसार पानी दें। गर्मियों में पानी की आवश्यकता अधिक हो सकती है, जबकि बरसात और सर्दियों में कम। (Photo Source: Pexels)
नियमित रूप से दें खाद हैंगिंग बास्केट्स की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पानी के साथ धीरे-धीरे बह जाते हैं। ऐसे में पौधों की बढ़वार और फूलों की संख्या प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञ हर 10 से 14 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा स्लो-रिलीज फर्टिलाइजर का उपयोग भी पौधों को लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है। (Photo Source: Pexels)
समय-समय पर करें कटाई-छंटाई अगर पौधों की सूखी टहनियां और मुरझाए फूल नहीं हटाए जाते, तो उनकी ऊर्जा बीज बनाने में खर्च होने लगती है। इसलिए नियमित रूप से सूखे फूलों और लंबी, कमजोर शाखाओं की छंटाई करें। इस प्रक्रिया को डेडहेडिंग (Deadheading) कहा जाता है, जो नए फूलों और शाखाओं के विकास को बढ़ावा देती है। (Photo Source: Pexels)
सही पौधों का करें चयन घनी और आकर्षक हैंगिंग बास्केट के लिए पौधों का सही चुनाव बेहद जरूरी है। ट्रेलिंग और कैस्केडिंग पौधे बास्केट को भरपूर और झरने जैसा लुक देते हैं। पेटूनिया (Petunia), लोबेलिया, कैलिब्राकोआ और आइवी जैसे पौधे हैंगिंग बास्केट्स के लिए बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये लगातार फूल देते हैं और तेजी से फैलते हैं। (Photo Source: Pexels)
पर्याप्त धूप उपलब्ध कराएं ज्यादातर फूलों वाले पौधों को प्रतिदिन 4 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धूप न मिलने पर पौधे कमजोर हो जाते हैं और फूल कम आने लगते हैं। हालांकि अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में दोपहर की तेज धूप से बचाना भी जरूरी है, ताकि मिट्टी बहुत जल्दी न सूखे। (Photo Source: Pexels)
मिट्टी को करें रिफ्रेश समय के साथ हैंगिंग बास्केट की मिट्टी अपनी गुणवत्ता खोने लगती है। ऐसे में पुरानी मिट्टी में कंपोस्ट मिलाएं या जरूरत पड़ने पर नई मिट्टी का उपयोग करें। कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ जल निकासी (ड्रेनेज) को भी बेहतर बनाता है, जिससे जड़ों का विकास स्वस्थ रहता है। (Photo Source: Pexels)