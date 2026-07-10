सिर्फ पानी से धोना नहीं है काफी, मानसून में ऐसे धोएं पत्तेदार सब्जियां, जानें सही वॉशिंग टिप्स
Monsoon Kitchen Tips: बारिश के मौसम में पालक, मेथी, धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों पर मिट्टी, कीड़े, बैक्टीरिया और कीटनाशकों के अवशेष चिपके हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें सही तरीके से धोना बेहद जरूरी है। जानिए 8 आसान और असरदार टिप्स।
मानसून का मौसम अपने साथ ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार लेकर आता है। पालक, मेथी, धनिया, सरसों और लेट्यूस जैसी सब्जियां इस मौसम में खूब मिलती हैं। लेकिन लगातार बारिश और नमी के कारण इन पर मिट्टी, कीड़े, बैक्टीरिया और कीटनाशकों के अवशेष चिपके होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में केवल नल के पानी से एक बार धो लेना पर्याप्त नहीं होता। अगर हरी सब्जियों को सही तरीके से साफ किया जाए, तो फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने के 8 आसान और प्रभावी तरीके। (Photo Source: Gemini Generated Image)
सबसे पहले खराब और मुरझाई पत्तियां अलग करें सब्जियों को धोने से पहले उनके गुच्छे को खोलें और पीली, मुरझाई, सड़ी या चिपचिपी पत्तियों को निकाल दें। खराब पत्तियां जल्दी सड़ती हैं और बाकी अच्छी पत्तियों में भी बैक्टीरिया फैलाने का कारण बन सकती हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
बहते पानी में अच्छी तरह धोएं पालक, मेथी या धनिया जैसी सब्जियों को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें और हाथों से धीरे-धीरे पत्तियों को रगड़कर साफ करें। इससे मिट्टी, धूल और छोटे कीड़े आसानी से निकल जाते हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
साफ पानी में कुछ मिनट भिगोकर रखें एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरें और उसमें पत्तेदार सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए भिगो दें। बीच-बीच में हल्के हाथों से पानी में घुमाएं ताकि जमी हुई मिट्टी और गंदगी निकल जाए। यदि पानी गंदा हो जाए तो इसे बदलकर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराएं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
नमक या सिरके के घोल का इस्तेमाल करें अधिक अच्छी सफाई के लिए एक लीटर पानी में एक चम्मच नमक या दो बड़े चम्मच सफेद सिरका मिलाकर पत्तियों को 5-10 मिनट तक भिगोकर रखें। इससे कुछ बैक्टीरिया और छोटे कीड़ों को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना न भूलें। (Photo Source: Gemini Generated Image)
पत्तियों को पूरी तरह सुखाएं धोने के बाद सब्जियों को छलनी में रखकर अतिरिक्त पानी निकाल दें। यदि सलाद स्पिनर उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। इसके बाद साफ किचन टॉवल या पेपर टॉवल से पत्तियों को हल्के हाथों से सुखा लें। ज्यादा नमी सब्जियों को जल्दी खराब कर सकती है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
सही तरीके से स्टोर करें सूखी पत्तियों को साफ किचन टॉवल या पेपर टॉवल में हल्के से लपेटकर एयरटाइट कंटेनर या छोटे-छोटे छेद वाले बैग में रखें और फ्रिज में स्टोर करें। इससे अतिरिक्त नमी कंट्रोल रहती है और सब्जियां लंबे समय तक ताजा बनी रहती हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
संभव हो तो पकाने से ठीक पहले धोएं अगर तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, तो सब्जियों को खरीदते ही धोने के बजाय पकाने से ठीक पहले धोना बेहतर होता है। गीली पत्तियों को लंबे समय तक रखने से उनमें फफूंद और बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं, जिससे वे जल्दी मुरझा जाती हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)
साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें हरी सब्जियों को कभी भी बर्तन धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट या ब्लीच से साफ न करें। ये खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित नहीं होते और इनके अवशेष स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। साफ पानी और जरूरत पड़ने पर नमक या सिरके का घोल ही पर्याप्त होता है। (Photo Source: Gemini Generated Image) (यह भी पढ़ें: कब बदलें तकिए का कवर, तौलिया और बेडशीट, जानिए पूरी वॉशिंग गाइड)