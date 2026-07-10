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मानसून का मौसम अपने साथ ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार लेकर आता है। पालक, मेथी, धनिया, सरसों और लेट्यूस जैसी सब्जियां इस मौसम में खूब मिलती हैं। लेकिन लगातार बारिश और नमी के कारण इन पर मिट्टी, कीड़े, बैक्टीरिया और कीटनाशकों के अवशेष चिपके होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में केवल नल के पानी से एक बार धो लेना पर्याप्त नहीं होता। अगर हरी सब्जियों को सही तरीके से साफ किया जाए, तो फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने के 8 आसान और प्रभावी तरीके। (Photo Source: Gemini Generated Image)