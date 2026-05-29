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आलू उबालते समय पानी में डालें नमक

आलू उबालते समय पानी में थोड़ा नमक डालना सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। नमक आलू के अंदर तक हल्का स्वाद पहुंचाता है, जिससे उनका टेस्ट बेहतर हो जाता है। खासकर अगर आलू का इस्तेमाल चाट, सब्जी या स्नैक्स में करना हो, तो यह ट्रिक काफी काम आती है। इसके अलावा नमक आलू के छिलके को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे उबलने के बाद उन्हें छीलना आसान हो जाता है। बड़े आकार के आलुओं के लिए यह तरीका और भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)