ज्यादातर लोग गलत तरीके से उबालते हैं आलू, इस ट्रिक से आसानी से उतरेगा छिलका, स्वाद और टेक्सचर हो जाएगा दोगुना बेहतर
How to Boil Potatoes: आलू उबालते समय कई लोगों को एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी आलू ठीक से पकते नहीं हैं, कभी छिलका उतारना मुश्किल होता है, और कभी उनका स्वाद और बनावट उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। तो आइए जानते हैं आलू को सही तरीके से कैसे उबालें।
Updated: May 29, 2026 16:10 IST
भारतीय रसोई में आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों में से एक है। फ्रेंच फ्राइज, पराठे, चाट, सब्जी, सैंडविच और स्नैक्स जैसी अनगिनत डिशेज में आलू का इस्तेमाल किया जाता है। सस्ता, आसानी से उपलब्ध और हर उम्र के लोगों का पसंदीदा होने की वजह से आलू लगभग हर घर की रसोई का अहम हिस्सा बन चुका है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
लेकिन कई बार आलू उबालते समय कुछ सामान्य समस्याएं सामने आती हैं। कभी आलू ठीक से नहीं पकते, कभी उनका छिलका निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कभी उनका स्वाद और टेक्सचर उम्मीद के मुताबिक नहीं बनता। कुकिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार, आलू उबालते समय कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर स्वाद, खुशबू और टेक्सचर को बेहतर बनाया जा सकता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
आलू उबालते समय पानी में डालें नमक आलू उबालते समय पानी में थोड़ा नमक डालना सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। नमक आलू के अंदर तक हल्का स्वाद पहुंचाता है, जिससे उनका टेस्ट बेहतर हो जाता है। खासकर अगर आलू का इस्तेमाल चाट, सब्जी या स्नैक्स में करना हो, तो यह ट्रिक काफी काम आती है। इसके अलावा नमक आलू के छिलके को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे उबलने के बाद उन्हें छीलना आसान हो जाता है। बड़े आकार के आलुओं के लिए यह तरीका और भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल डालने से मिलेगा फायदा कई लोग आलू उबालते समय प्रेशर कुकर में एक छोटा चम्मच तेल भी डालते हैं। तेल आलू के ऊपर एक हल्की परत बना देता है, जिससे उनका छिलका आसानी से निकल जाता है। साथ ही, यह आलू को जरूरत से ज्यादा गलने और टूटने से भी बचाता है। यही वजह है कि टिक्की, चाट और सलाद जैसी डिशेज के लिए यह ट्रिक काफी उपयोगी मानी जाती है, जहां आलू का आकार बना रहना जरूरी होता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
नींबू का रस बढ़ा सकता है स्वाद कुछ लोग आलू उबालते समय पानी में कुछ बूंदें नींबू का रस भी डालते हैं। नींबू की हल्की खटास आलू के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, यह आलू को उबलने के बाद काला पड़ने या रंग बदलने से भी बचाता है। सलाद, स्नैक्स और ठंडी डिशेज में इस्तेमाल होने वाले आलुओं के लिए यह तरीका काफी फायदेमंद माना जाता है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
तेजपत्ता डालने से आएगी हल्की खुशबू एक कम चर्चित लेकिन असरदार तरीका है आलू उबालते समय पानी में एक या दो तेजपत्ते डालना। तेजपत्ता अपनी हल्की खुशबू आलू में छोड़ता है, जिससे उनका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। यह ट्रिक खासतौर पर पुलाव, मसालेदार सब्जियों और करी जैसी डिशेज के लिए उपयोगी मानी जाती है। (Photo Source: Gemini Generated Image)
सिरका डालने से आलू नहीं होंगे ज्यादा मुलायम अगर आप चाहते हैं कि उबलने के बाद आलू टूटें नहीं और उनका आकार बना रहे, तो पानी में थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। सिरका आलू की बाहरी परत को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे ज्यादा मुलायम नहीं होते। इसी कारण फ्रेंच फ्राइज, चाट और पोटैटो सलाद बनाने वाले कई लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। (Photo Source: Gemini Generated Image)