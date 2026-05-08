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कैसे काम करता है डिशवॉशर?

डिशवॉशर एक ऐसी मशीन है जो बर्तनों, कटलरी और कुकवेयर को ऑटोमैटिक तरीके से साफ करती है। इसमें गर्म पानी और डिटर्जेंट को तेज प्रेशर से बर्तनों पर स्प्रे किया जाता है। मशीन में लगे घूमने वाले स्प्रे आर्म्स गंदगी हटाते हैं और फिर बर्तनों को रिंस और ड्राई किया जाता है। आज के आधुनिक डिशवॉशर में ‘सॉइल सेंसर’ जैसी तकनीक भी होती है, जो यह पहचान लेती है कि बर्तन कितने गंदे हैं और उसी हिसाब से पानी व बिजली का उपयोग करती है। (Photo Source: Pexels)