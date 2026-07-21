फ्रिज को दीवार से सटा कर क्यों नहीं रखना चाहिए, जानें कितनी दूरी पर रखें
Refrigerator distance from wall: काफी लोग ऐसे हैं जो फ्रिज को दीवार से सटा कर रखते हैं। लेकिन यह उसकी कूलिंग क्षमता को नुकासन पहुंचाने के साथ ही बिजली के बिल को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं फ्रिज को दीवार से सटा कर रखने से होने वाली समस्याएं और कितनी दूरी पर रखना उचित…
Updated: July 21, 2026 13:30 IST
अधिकतर घरों में लोग फल, सब्जी, बचे हुए भोजन और अन्य जरूरत की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज का सहारा लेते हैं। अक्सर लोग फ्रिज खरीदते समय उसकी क्षमता, डिजाइन और कीमत पर ध्यान देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक गलती ऐसी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। काफी लोग फ्रिज को दीवार से सटा कर रखते हैं। (Photo Source: Pexels)
फ्रिज को दीवार से सटा कर रखने का तरीके उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए और क्यों। (Photo Source: Pexels)
दीवार से दूर क्यों रखना चाहिएसबसे पहले यह जान लेते हैं कि फ्रिज को दीवार से सटा कर क्यों नहीं रखना चाहिए। पहली वजह यह है कि फ्रिज के पीछे और कई मॉडलों में दोनों साइड पर कंडेंसर कॉइल या हीट एक्सचेंज सिस्टम होता है, जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। अगर फ्रिज दीवार से सटा होगा, तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करेगा। (Photo Source: Pexels) पहला वजह:
बिजली की खपत: फ्रिज को दीवार से सटा कर रखने से बिजली की खपत बढ़ सकती है। दरअसल, जब गर्मी बाहर नहीं निकलती, तो फ्रिज को अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक समय तक चलना पड़ता है, जिसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
कंप्रेसर पर असर: इसकी तीसरी वजह है कि आपका कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है। जब इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो इससे यह जल्दी घिसने लगता है। कंप्रेसर फ्रिज का सबसे अहम और महंगा हिस्सा होता है। (Photo Source: Pexels)
कूलिंग: दीवार से सटा कर रखने से फ्रिज की कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है। जब वेंटिलेशन ठीक नहीं होता, तो फ्रिज के अंदर का तापमान स्थिर नहीं रहता। ऐसे में उसमें रखीं चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। इसके साथ ही दीवार से सटा फ्रिज अधिक गर्म हो सकता है। (Photo Source: Freepik)
कितनी दूरी पर रखेंवैसे तो फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए यह आपके फ्रिज के निर्माता द्वारा दी गई गाइडलाइन पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य तैर पर ये दूरी सही मानी जाती है। फ्रिज के पीछे वाली दीवार से दूरी कम से कम 10-15 सेमी होनी चाहिए। दोनों साइड में अगर दीवार से 5-10 सेमी दूर रखना चाहिए। वहीं, ऊपर की दीवार से फ्रिज की दूरी 10-15 सेमी होनी चाहिए। (Photo Source: Freepik) Also Read: घर में अधिक आने लगे हैं कीड़े-मकोड़े, दूर करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके