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दीवार से दूर क्यों रखना चाहिए

पहला वजह: सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फ्रिज को दीवार से सटा कर क्यों नहीं रखना चाहिए। पहली वजह यह है कि फ्रिज के पीछे और कई मॉडलों में दोनों साइड पर कंडेंसर कॉइल या हीट एक्सचेंज सिस्टम होता है, जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। अगर फ्रिज दीवार से सटा होगा, तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करेगा। (Photo Source: Pexels)