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बरासत के मौसम में चेहरे से जुड़ी कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसमें से एक मुंहासे भी हैं। दरअसल, हमा में जब नमी बढ़ती है तो इससे त्वचा अधिक सीबन यानी प्राकृतिक तेल बनाने लगती है। इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और धूल-मिट्टी, पसीना और बैक्टीरिया चेहरे पर जमा होने लगते हैं। इससे मुंहासे, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि, इन समस्याओं से बचने के लिए आप कुछ घरेलू चीजों से फेस स्क्रब बना सकते हैं। (Photo Source: Freepik)