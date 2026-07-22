बरसात में मुंहासों पा सकते हैं राहत, घर पर इस तरह बनाएं फेस स्क्रब
Face Scrub For Acne in Monsoon: मानसून के मौसम में चेहरे से जुड़ी कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसमें से मुंहासे भी आम हैं। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से इस समस्या से राहत पाया जा सकता है।
बरासत के मौसम में चेहरे से जुड़ी कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसमें से एक मुंहासे भी हैं। दरअसल, हमा में जब नमी बढ़ती है तो इससे त्वचा अधिक सीबन यानी प्राकृतिक तेल बनाने लगती है। इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और धूल-मिट्टी, पसीना और बैक्टीरिया चेहरे पर जमा होने लगते हैं। इससे मुंहासे, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि, इन समस्याओं से बचने के लिए आप कुछ घरेलू चीजों से फेस स्क्रब बना सकते हैं। (Photo Source: Freepik)
चावल के आटे और एलोवेरा का स्क्रबबारिश के मौसम में मुंहासों से राहत पाने के लिए आप चावल के आटे और एलोवेरा की मदद से स्क्रब तैयार कर सकते हैं। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाने और ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकता है। (Photo Source: Freepik)
बनाने के लिए सामग्रीचावल के आटे और एलोवेरा का स्क्रब बनाने के लिए आपको 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल ले को एक कटोरी में डालकर अच्छी तरह पेस्ट तकैयार कर लें। (Photo Source: Pexels)
ऐसे करें इस्तेमालइस पेस्ट को चेहरे और गर्दन के आसपास लगाकर 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और 5-10 मिटन के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से चेहरे को धो लें। इसे आप हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
ओट्स और दही फेस स्क्रबइसके अलावा आप ओट्स और दही की भी मदद से फेस स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 2 बड़े चम्मच दरदरा पीसा हुआ ओट्स, 1 बड़ा चम्मच ताजा दही, 1 छोटा चम्मच शहद को एक बाउल में डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इतने देर में ओट्स नरम हो जाता है। (Photo Source: Pexels)
इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ कर लें। अब स्क्रब को पूरे चेहरे पर लगाएं और उंगलियों से 2-3 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से गोलाकार में मसाज करें। (Photo Source: Pexels)
इसे 5 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने या साधारण पानी से धो लें। इसके बाद हल्का ऑयल फ्री माइस्चराइजर लगा लें। इससे मुंहासे दूर होने के साथ ही ऑयली त्वचा की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। इसे भी हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
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