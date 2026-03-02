शुरू हुआ जश्न: विधायकों ने खेली फूलों की होली, छात्र रंगों में सराबोर
Early Holi celebration Photos: पूरे देश में 4 मार्च को रंगों का महापर्व होली धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इसकी खुमारी अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। स्कूलों, कॉलेज, दफ्तरों और अन्य विभिन्न स्थानों पर लोग त्योहार से पहले ही रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। होली से पहले विधायकों से…
भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये रंगों का पर्व है, जहां लोग एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। (Express Photo by Jasbir Malhi)
पूरे देश में 4 मार्च को रंगों का महापर्व होली धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इसकी खुमारी अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। (Express Photo By Amit Mehra)
दरअसल, होली के दिन छुट्टी होती है। ऐसे में कॉलेज, स्कूल और ऑफिस में लोग कुछ दिन पहले ही रंग का जश्न मना लेते हैं। (Express Photo By Amit Mehra)
होली की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें विधायकों से लेकर स्कूल के छात्र तक रंग में सराबोर नजर आएं। (Express Photo by Jasbir Malhi)
हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायकों के लिए ‘होली मिलन समारोह’ (फूलों की होली) का आयोजन किया गया था। (Express Photo by Jasbir Malhi)
इस आयोजन में कई विधायकों ने हिस्सा लिया और जमकर फूलों की होली खेली। (Express Photo by Jasbir Malhi)
‘होली मिलन समारोह’ का आयोजन स्पीकर हरविंदर कल्याण द्वारा विधानसभा के गेट के पास किया गया था। (Express Photo by Jasbir Malhi)
एक तरफ जहां विधायकों ने फूलों की होली खेली तो वहीं, दिल्ली में छात्रों ने जमकर एक दूसरे पर रंग लगाया। (Express Photo By Amit Mehra)
होली से पहले छात्र एक दूसरे पर जमकर रंग फेंकते नजर आएं। (Express Photo By Amit Mehra)
भारत के साथ ही दिल्ली में भी होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर कई जगहों पर रंग खेलने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जाते हैं, जहां पर रेन डान्स और म्यूजिक पर लोग थिरकते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। (Express Photo By Amit Mehra)
दिल्ली के कॉलेज में छात्र जमकर होली का जश्न मनाते दिखें। इस दौरान विद्यार्थी एक दूसरे पर रंग और गुलाल से फेंकते दिखें। (Express Photo By Amit Mehra)