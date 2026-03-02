शुरू हुआ जश्न: विधायकों ने खेली फूलों की होली, छात्र रंगों में सराबोर

Early Holi celebration Photos: पूरे देश में 4 मार्च को रंगों का महापर्व होली धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इसकी खुमारी अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। स्कूलों, कॉलेज, दफ्तरों और अन्य विभिन्न स्थानों पर लोग त्योहार से पहले ही रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। होली से पहले विधायकों से…