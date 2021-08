1 / 7

Muslim actresses married for the second time with Hindu actors: हिंदू और मुस्लिम का भेद प्यार में नहीं होता और यही बात बॉलीवुड ही नहीं, टेलीवुड की अभिनेत्रियों ने साबित की है। यहां आपको ऐसी एक्ट्रेसेस से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पहली शादी तो हिंदू से की ही थी, दूसरी शादी भी हिंदू से ही की। वहीं, एक एक्ट्रेस ऐसी भी थीं जो प्यार तो मुस्लिम एक्टर संग की, लेकिन उन्होंने शादी हिंदू एक्टर संग की थी। इस क्रम में, एक ऐसी मुस्लिम एक्ट्रेस भी शामिल हैं, जिन्होंने तीन शादियां की और तीनों ही हिंदू से की थीं।