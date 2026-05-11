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भागदौड़, ट्रैफिक और लगातार बजती नोटिफिकेशन्स के बीच आज की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शोरभरी हो गई है। ऐसे में दुनिया के कुछ कोने ऐसे भी हैं, जहां लोग जानबूझकर सन्नाटे और शांति को अपनाते हैं। ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने और मानसिक सुकून पाने का मौका भी देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अनोखी जगहों के बारे में, जहां शहरी शोर से दूर एक अलग ही सुकून मिलता है। (Photo Source: Pexels)