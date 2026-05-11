न ट्रैफिक का शोर, न भीड़ का तनाव, साइलेंस टूरिज्म का बढ़ रहा ट्रेंड, जानिए दुनिया की वो जगहें जहां शांति को जीते हैं लोग
Silent Tourism: कुछ समय शांति में बिताना तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यही वजह है कि दुनिया भर में ‘साइलेंस टूरिज्म’ यानी शांति की तलाश में यात्रा करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है।
भागदौड़, ट्रैफिक और लगातार बजती नोटिफिकेशन्स के बीच आज की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शोरभरी हो गई है। ऐसे में दुनिया के कुछ कोने ऐसे भी हैं, जहां लोग जानबूझकर सन्नाटे और शांति को अपनाते हैं। ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने और मानसिक सुकून पाने का मौका भी देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अनोखी जगहों के बारे में, जहां शहरी शोर से दूर एक अलग ही सुकून मिलता है। (Photo Source: Pexels)
बाली का ‘डे ऑफ साइलेंस’ इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हर साल ‘न्येपी’ नाम का खास दिन मनाया जाता है। इस दिन पूरा द्वीप लगभग बंद हो जाता है। न सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, न हवाई जहाज उड़ते हैं और न ही रात में रोशनी दिखाई देती है। लोग घरों में रहकर आत्मचिंतन और ध्यान करते हैं। पूरे द्वीप पर फैला यह सन्नाटा एक बेहद अलग और शांत अनुभव देता है। (Photo Source: Pexels)
डबलिन की छिपी हुई बुकशॉप्स आयरलैंड की राजधानी डबलिन अपनी साहित्यिक विरासत के लिए मशहूर है। यहां कुछ पुरानी और छिपी हुई बुकशॉप्स ऐसी हैं, जहां किताबों की अलमारियों के बीच छोटी-सी कैफे संस्कृति भी देखने को मिलती है। इन जगहों का शांत माहौल किताब प्रेमियों को शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है। (Photo Source: Pexels)
बार्सिलोना के पास शांत पार्क स्पेन के बार्सिलोना शहर के बाहर एक ऐसा ‘क्वाइट पार्क’ मौजूद है, जहां प्रकृति की आवाजें ही सबसे बड़ी धुन बन जाती हैं। यहां के घने पाइन जंगल, पुराने खंडहर और शांत वातावरण लोगों को मानसिक सुकून देते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए खास है जो प्रकृति के बीच कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं। (Photo Source: Pexels)
बर्लिन का ‘रूम ऑफ साइलेंस’ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में व्यस्त पर्यटन स्थलों के बीच ‘रूम ऑफ साइलेंस’ नाम की एक खास जगह बनाई गई है। यह एक साधारण लेकिन बेहद शांत कमरा है, जहां लोग कुछ देर बैठकर ध्यान और आत्ममंथन कर सकते हैं। यहां मोबाइल, बातचीत और बाहरी शोर से दूरी बनाकर केवल शांति महसूस की जाती है। (Photo Source: Pexels)
ऑस्ट्रेलिया के ‘साइलेंट कैफे’ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे कैफे भी हैं, जहां ज्यादातर कर्मचारी बहरे (deaf) होते हैं और बातचीत सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज से होती है। इन कैफे में तेज संगीत या शोरगुल नहीं होता। यहां का शांत माहौल लोगों को अलग तरह की सुकूनभरी अनुभूति देता है। (Photo Source: Pexels)
जापान के साइलेंट रेमन बूथ जापान की प्रसिद्ध रेमन चेन ‘इचिरान’ अपने खास साइलेंट बूथ्स के लिए जानी जाती है। यहां हर ग्राहक को अलग बूथ में बैठाया जाता है ताकि खाने के दौरान कोई ध्यान भंग न हो। बिना बातचीत और शोर के सिर्फ खाने पर ध्यान देना एक तरह का मेडिटेटिव अनुभव बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
ताइपे का अर्बन जंगल ताइवान की राजधानी ताइपे के बीचोंबीच एक हराभरा इको पार्क मौजूद है, जिसे लोग ‘अर्बन जंगल’ भी कहते हैं। शहर के बीच होने के बावजूद यहां पेड़ों, पक्षियों और प्राकृतिक ट्रेल्स के बीच सुकून महसूस होता है। यह जगह साबित करती है कि प्रकृति और शांति शहर के अंदर भी मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)