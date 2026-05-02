दुनिया के सबसे खूबसूरत हिडन बीच, जहां मिलेगा सुकून और शानदार नजारे
Travel Bucket List: अगर आप अपनी अगली बीच वेकेशन को खास बनाना चाहते हैं, तो इन छुपे हुए बीचों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहां आपको भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की असली खूबसूरती और सुकून का अनुभव मिलेगा। ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि यादगार अनुभवों के लिए भी जानी…
अगर आप भीड़भाड़ वाले बीच से हटकर किसी शांत, खूबसूरत और अनोखी जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो ये छुपे हुए बीच (हिडन जेम्स) आपके लिए एकदम सही हैं। यहां आपको मिलेगा क्रिस्टल-क्लियर पानी, शानदार प्राकृतिक नजारे और सुकून भरा माहौल, वो भी बिना टूरिस्ट की भीड़ के। (Photo Source: Pexels)
Anse Source d’Argent सेशेल्स का यह बीच अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां के विशाल ग्रेनाइट पत्थर, गुलाबी रंग की रेत और साफ नीला पानी इसे किसी सपने जैसा बनाते हैं। यह दुनिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले बीच में से एक है। (Photo Source: Pexels)
Gokarna Beach अगर आप गोवा की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो कर्नाटक के गोकर्णा एक शानदार विकल्प है। यहां के बीच शांत, साफ और कम भीड़भाड़ वाले हैं। पहाड़ों और समुद्र का संगम यहां के सूर्यास्त को और भी खास बना देता है। (Photo Source: Pexels)
Hidden Beach मेक्सिको का यह बीच सच में ‘हिडन’ है। यह एक गुफा जैसे क्रेटर के अंदर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए एक सुरंग से गुजरना पड़ता है। इसकी अनोखी बनावट इसे दुनिया के सबसे अलग और आकर्षक बीच में शामिल करती है। (Photo Source: Pexels)
Navagio Beach ‘शिपव्रेक बीच’ के नाम से मशहूर ग्रीस का यह बीच ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है। यहां तक केवल नाव से पहुंचा जा सकता है। नीले पानी और बीच पर पड़े जहाज के मलबे का दृश्य इसे बेहद रोमांचक बनाता है। (Photo Source: Pexels)
Playa Balandra मेक्सिको का यह बीच अपने शांत, उथले पानी और हल्के नीले रंग के लिए जाना जाता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुकूनदायक है कि यह एक परफेक्ट रिलैक्सेशन स्पॉट बन जाता है। (Photo Source: Pexels)