लू से हैं बेहाल? हीटवेव में राहत दिला सकती हैं ये 6 हर्बल चाय, शरीर रहेगा ठंडा और तरोताजा
क्या आप जानते हैं कि कुछ खास हर्बल चाय, चाहे गर्म हो या गुनगुनी, शरीर को अंदर से ठंडक और आराम पहुंचाने में मदद कर सकती हैं? ये चाय न केवल शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं, बल्कि पाचन क्रिया को संतुलित करके शरीर की आंतरिक गर्मी को कम…
तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर ठंडे ड्रिंक्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन कुछ हर्बल टी भी शरीर को अंदर से ठंडक और राहत देने में मदद कर सकती हैं। भले ही ये चाय शरीर का तापमान सीधे कम न करें, लेकिन ये पाचन, हाइड्रेशन और शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ हर्बल टी के बारे में जो गर्मियों में आपके शरीर की सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
कैमोमाइल चाय कैमोमाइल चाय अपने शांत करने वाले गुणों के लिए जानी जाती है। यह तनाव और खराब पाचन से होने वाली आंतरिक गर्मी को कम करने में मदद कर सकती है। इसका हल्का फ्लोरल फ्लेवर इसे शाम के समय पीने के लिए बेहतरीन बनाता है। कई लोग लंबे और गर्म दिन के बाद आराम पाने के लिए सोने से पहले इसे पीना पसंद करते हैं। (Photo Source: Pexels)
धनिया बीज की चाय धनिया के बीजों से बनी यह चाय भारतीय घरों में लंबे समय से पारंपरिक घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल होती रही है। माना जाता है कि यह शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने और हाइड्रेशन बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इसका हल्का और मिट्टी जैसा स्वाद इसे रोजाना पीने के लिए आसान बनाता है। (Photo Source: Pexels)
सौंफ की चाय सौंफ की चाय का स्वाद हल्का मीठा होता है और यह पाचन के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे गर्मियों में शरीर हल्का और आरामदायक महसूस करता है। खाने के बाद एक कप गुनगुनी सौंफ की चाय काफी सुकून दे सकती है। (Photo Source: Pexels)
हिबिस्कस चाय गहरे लाल रंग और हल्के खट्टे स्वाद वाली हिबिस्कस चाय गर्मियों में काफी पसंद की जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसे अक्सर ठंडा करके पिया जाता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने और ताजगी महसूस कराने में मदद कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
लेमनग्रास चाय लेमनग्रास चाय की हल्की साइट्रस खुशबू और स्वाद इसे गर्मियों के लिए खास बनाते हैं। पारंपरिक तौर पर इसे शरीर को डिटॉक्स करने और पेट फूलने की समस्या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका ताजगी भरा स्वाद शरीर को हल्का और तरोताजा महसूस करा सकता है। (Photo Source: Pexels)
पुदीने की चाय पुदीने की चाय गर्मियों के लिए सबसे रिफ्रेशिंग हर्बल ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है। पुदीने में मौजूद मेंथॉल शरीर को ठंडक का एहसास देता है और तुरंत ताजगी महसूस कराता है। यह पाचन को बेहतर बनाने और भारी भोजन के बाद होने वाली परेशानी को कम करने में भी मददगार मानी जाती है। इसे गर्म या आइस्ड टी दोनों रूपों में पिया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)