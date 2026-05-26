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तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर ठंडे ड्रिंक्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन कुछ हर्बल टी भी शरीर को अंदर से ठंडक और राहत देने में मदद कर सकती हैं। भले ही ये चाय शरीर का तापमान सीधे कम न करें, लेकिन ये पाचन, हाइड्रेशन और शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ हर्बल टी के बारे में जो गर्मियों में आपके शरीर की सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। (Photo Source: Pexels)