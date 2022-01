हेमा मालिनी-अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या-शाहरुख तक, एक फिल्म में बने भाई-बहन तो दूसरे में बन गए प्रेमी

Hema Malini-Amitabh Bachchan to Aishwarya Rai Shahrukh Khan, romance on screen and sometimes brothers and sisters : बॉलीवुड स्टार्स पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फेमस स्टार्स पर्दे पर कभी भाई-बहन तो कभी प्रेमी बन कर सामने आए थे?