Bollywood actresse Who Do not Have Kids: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने शादीशुदा और बाल-बच्चों वालों मर्दों से शादी की, लेकिन अपनी दूसरी शादी से वह बच्चे पैदा नहीं कर सकीं। शादीशुदा होकर उन्हें अपने प्यार की निशानी नहीं मिल सकी। आइए बताएं कि ऐसी कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस हैं, जो शादी के बाद मां बनने का सुख नहीं उठा सकीं।