भीषण गर्मी में क्यों हो जाती है कमजोरी और चक्कर, शरीर पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को जानें
Extreme Heat Alert: भीषण गर्मी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यह न केवल शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, बल्कि जानलेवा स्थितियां भी पैदा कर सकती है। सही समय पर सावधानी ही आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकती है।
गर्मी का मौसम जैसे-जैसे तेज होता जाता है, वैसे-वैसे इसका असर हमारे शरीर पर भी गहरा पड़ने लगता है। अत्यधिक गर्मी में शरीर को अपने आंतरिक तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। (Photo Source: Pexels)
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कठिनाई मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°C होता है। जब बाहर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में पसीना निकलता है, लेकिन जब पसीना ठीक से वाष्पित नहीं हो पाता, तो शरीर में गर्मी जमा होने लगती है। (Photo Source: Pexels)
हृदय पर बढ़ता दबाव अत्यधिक गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए हृदय तेजी से रक्त को त्वचा तक पहुंचाता है। इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है, चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी की स्थिति बन सकती है। कई मामलों में यह हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ा देता है। (Photo Source: Pexels)
डिहाइड्रेशन और थकान गर्मी में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर से पानी और जरूरी लवण (इलेक्ट्रोलाइट्स) निकल जाते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो जाती है, जिसके कारण थकान, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। (Photo Source: Pexels)
शरीर की कूलिंग सिस्टम का फेल होना जब पसीना निकलने के बावजूद शरीर ठंडा नहीं हो पाता, तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इससे चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन, और अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
हीट क्रैम्प्स तेज गर्मी में शरीर के नमक और पानी की कमी से मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन (क्रैम्प) हो सकती है, खासकर पैरों और पेट के हिस्से में। (Photo Source: Pexels)
हीट एग्जॉशन यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा महसूस होता है और सिर दर्द होता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
हीट स्ट्रोक हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक स्थिति होती है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर का तापमान 40°C से ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो सकता है, त्वचा सूखी और गर्म हो जाती है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं या बेहोशी आ सकती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। (Photo Source: Pexels)