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हीट स्ट्रोक

हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक स्थिति होती है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर का तापमान 40°C से ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो सकता है, त्वचा सूखी और गर्म हो जाती है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं या बेहोशी आ सकती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। (Photo Source: Pexels)