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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान आम समस्या बन चुकी है। जब मन अशांत होता है, तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। कुछ आसान आदतें और लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाकर आप अपने मन को काफी हद तक शांत और स्थिर रख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)