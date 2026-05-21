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भारतीय मॉनसून का मौसम घर में बागवानी करने वालों के लिए बेहद खास माना जाता है। तापमान में हल्की गिरावट और हवा में बढ़ती नमी कई पौधों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है। यही वजह है कि गार्डनिंग विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि कुछ सब्जियों, जड़ी-बूटियों और फूलों को मॉनसून शुरू होने से पहले ही लगा देना चाहिए, ताकि वे बारिश के मौसम में अच्छी तरह विकसित हो सकें। चाहे आपके पास बालकनी हो, छत हो या छोटा-सा आंगन, सही पौधों का चुनाव आपके गार्डन को हरा-भरा बना सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 6 पौधों के बारे में जिन्हें भारत में मॉनसून आने से पहले लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। (Photo Source: Pexels)