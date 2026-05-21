प्री-मानसून गार्डनिंग: मानसून आने से पहले उगाएं ये पौधे, बारिश में खिल उठेगा आपका गार्डन
Pre-Monsoon Gardening: मॉनसून से पहले सही पौधे लगाकर आप अपने घर की बालकनी, छत या आंगन को हरा-भरा बना सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी और सही पौधों का चयन आपको पूरे बारिश के मौसम में ताजी सब्जियां, खुशबूदार जड़ी-बूटियां और खूबसूरत फूल दे सकता है।
भारतीय मॉनसून का मौसम घर में बागवानी करने वालों के लिए बेहद खास माना जाता है। तापमान में हल्की गिरावट और हवा में बढ़ती नमी कई पौधों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है। यही वजह है कि गार्डनिंग विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि कुछ सब्जियों, जड़ी-बूटियों और फूलों को मॉनसून शुरू होने से पहले ही लगा देना चाहिए, ताकि वे बारिश के मौसम में अच्छी तरह विकसित हो सकें। चाहे आपके पास बालकनी हो, छत हो या छोटा-सा आंगन, सही पौधों का चुनाव आपके गार्डन को हरा-भरा बना सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 6 पौधों के बारे में जिन्हें भारत में मॉनसून आने से पहले लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
भिंडी भिंडी भारत में मॉनसून से पहले उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। बढ़ती गर्मी और नमी के कारण इसके बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। एक बार पौधा जम जाने के बाद यह बारिश के मौसम में भी अच्छी तरह बढ़ता रहता है। भिंडी को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, बस नियमित पानी और पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में यह फल देना शुरू कर देती है। (Photo Source: Pexels)
हरी मिर्च हरी मिर्च का पौधा भी प्री-मॉनसून सीजन में लगाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बालकनी या गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है और यह रोजमर्रा की रसोई में बेहद उपयोगी है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मिर्च के पौधों में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि बारिश के दौरान जड़ों में पानी न ठहरे। सही धूप और देखभाल मिलने पर यह पौधा लंबे समय तक फल देता है। (Photo Source: Pexels)
धनिया धनिया को हल्के ठंडे और नम मौसम में उगाना सबसे अच्छा रहता है। प्री-मॉनसून का मौसम इसकी पत्तियों की अच्छी वृद्धि के लिए आदर्श माना जाता है। इसे आप आसानी से उथले गमलों या छोटे किचन गार्डन में उगा सकते हैं। भारतीय खाने में इसकी रोजाना जरूरत होती है, इसलिए घर में धनिया उगाना काफी सुविधाजनक होता है। (Photo Source: Pexels)
पालक पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी मॉनसून से पहले लगाने के लिए अच्छी रहती हैं। गर्मियों की तेज धूप में पालक की पत्तियां खराब हो सकती हैं, लेकिन प्री-मॉनसून की हल्की ठंडक और नमी इसके विकास में मदद करती है। यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए शुरुआती बागवानों के लिए भी इसे उगाना आसान है। (Photo Source: Pexels)
गेंदा अगर आप अपने गार्डन में रंग और सुंदरता जोड़ना चाहते हैं, तो गेंदा जरूर लगाएं। यह फूल बदलते मौसम को आसानी से सहन कर लेता है और बारिश के मौसम में भी लगातार खिलता रहता है। इसके अलावा, गेंदा पौधों के आसपास कीटों को दूर रखने में भी मदद करता है, इसलिए कई लोग इसे सब्जियों के साथ लगाना पसंद करते हैं। इसकी देखभाल भी बेहद आसान है। (Photo Source: Pexels)
लौकी लौकी एक तेजी से बढ़ने वाली बेल वाली सब्जी है, जिसे मॉनसून से पहले लगाना फायदेमंद रहता है। गर्म मिट्टी में इसके बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और बारिश शुरू होने के बाद इसकी बेल तेजी से फैलती है। इसे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, जैसे जाली या ट्रेलिस। भारतीय घरों में लौकी की सब्जी काफी पसंद की जाती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। (Photo Source: Pexels)
पौधे लगाने से पहले ध्यान रखें ये बातें गमलों या मिट्टी में अच्छी जल निकासी (drainage) सुनिश्चित करें। पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार धूप दें। बारिश शुरू होने से पहले जैविक खाद मिलाएं। कीटों से बचाव के लिए नियमित निरीक्षण करें। (Photo Source: Pexels) (डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।) (यह भी पढ़ें: क्या आप भी गर्मियों में पौधों को ज्यादा पानी दे रहे हैं? नुकसान पहुंचा सकती है यह एक गलती)