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हर साल जून के पहले बुधवार को मनाया जाने वाला ग्लोबल रनिंग डे (Global Running Day) दौड़ने के खेल और स्वस्थ लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिन हर उम्र और क्षमता के लोग किसी न किसी रूप में दौड़ने की गतिविधि में भाग लेने का संकल्प लेते हैं। प्रतिभागी ग्लोबल रनिंग डे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज कर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। वर्ष 2026 में यह दिवस 3 जून को मनाया जा रहा है। दौड़ना सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी व्यायामों में से एक माना जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। आइए जानते हैं रोज दौड़ने के प्रमुख फायदे। (Photo Source: Pexels)