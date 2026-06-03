Global Running Day 2026: रोजाना दौड़ने की आदत बदल सकती है आपकी सेहत, पढ़ें इसके 10 बड़े फायदे
दौड़ना सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी व्यायाम माना जाता है, जिसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। नियमित रूप से दौड़ने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं रोज दौड़ने के प्रमुख फायदे।
हर साल जून के पहले बुधवार को मनाया जाने वाला ग्लोबल रनिंग डे (Global Running Day) दौड़ने के खेल और स्वस्थ लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिन हर उम्र और क्षमता के लोग किसी न किसी रूप में दौड़ने की गतिविधि में भाग लेने का संकल्प लेते हैं। प्रतिभागी ग्लोबल रनिंग डे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज कर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। वर्ष 2026 में यह दिवस 3 जून को मनाया जा रहा है। दौड़ना सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी व्यायामों में से एक माना जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। आइए जानते हैं रोज दौड़ने के प्रमुख फायदे। (Photo Source: Pexels)
दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाती है रोज दौड़ने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे याददाश्त, एकाग्रता और सोचने-समझने की क्षमता में सुधार हो सकता है। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली संज्ञानात्मक समस्याओं के जोखिम को भी कम कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है दौड़ने से श्वसन तंत्र अधिक सक्रिय होता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। समय के साथ शरीर ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करने लगता है, जिससे स्टैमिना और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। (Photo Source: Pexels)
हड्डियों को देता है मजबूती दौड़ना एक वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज है, जिससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के फ्रैक्चर का जोखिम कम हो सकता है। नियमित दौड़ हड्डियों को मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
मांसपेशियों की सहनशक्ति बढ़ाती है दौड़ते समय शरीर की कई प्रमुख मांसपेशियां जैसे पिंडलियां, जांघें, ग्लूट्स और कोर सक्रिय रहती हैं। नियमित अभ्यास से ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे शारीरिक क्षमता में सुधार होता है। (Photo Source: Pexels)
मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद दौड़ने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिसे “फील-गुड हार्मोन” भी कहा जाता है। यह तनाव कम करने, चिंता और अवसाद के लक्षणों को घटाने तथा मन को खुश रखने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
बेहतर नींद में मददगार जो लोग नियमित रूप से दौड़ते हैं, उन्हें अक्सर अच्छी और गहरी नींद आती है। दौड़ना शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे जल्दी नींद आने और अच्छी नींद बनाए रखने में सहायता मिलती है। (Photo Source: Pexels)
दिल को बनाता है मजबूत दौड़ना एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, जो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। नियमित रूप से दौड़ने से रक्त संचार बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय रोगों तथा स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है नियमित दौड़ने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाएं पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से काम कर पाती हैं। इससे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। (Photo Source: Pexels)
वजन नियंत्रित रखने में सहायक दौड़ने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। संतुलित आहार के साथ यह वजन घटाने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकती है। इससे मोटापे से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम होता है। (Photo Source: Pexels)