अमेजन प्राइम पर अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज ‘द रिंग्स ऑफ पॉवर’ देखने को हो जाएं तैयार

एपिक फेंटेसी एडवेंचर (Epic Fantasy Adventure) फिल्म ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord Of The Rings) अब अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली है। ये अब तक की प्राइम पर सबसे महंगी वेब सीरीज में शुमार है। इस सीरीज का प्रीक्वल ‘द रिंग्स ऑफ पॉवर’ (Lord Of The Rings- The Rings Of Power) रिलीज होगा।