घर के मेन डोर को बनाएं थोड़ा अट्रैक्टिव, लग्जरी लुक के लिए करवाएं ये पेंट
Main Door Paint Ideas: कई बार घर के मेन डोर के डेकोरेशन को लेकर समझ नहीं आता कि इसपर कौन सा पेंट करवाएं जिससे एंट्रेंस प्वाइंट लग्जरी और अट्रैक्टिव लगे। ऐसे में यहां पर कुछ पेंट आइडिया दिए गए हैं जिसे आप घर के मुख्य द्वार पर करवा सकते हैं।
Updated: July 14, 2026 14:22 IST
शहर हो या गांव आज के समय में लोग मॉडर्न डिजाइन वाले घरों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। मॉडर्न घरों का डिजाइन ऐसा होता है कि कम जगह में भी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। किचन, बाथरूम, हॉल से लेकर बेडरूम तक को लोग आकर्षक बनाने के लिए खूब पैसे खर्च करते हैं। लेकिन कई बार घर के मेन डोर के डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे में घर अंदर से तो सुंदर लगता है लेकिन बाहर से थोड़ी फीका नजर आता है। अगर आप भी अपने मेन डोर को थोड़ा आकर्षक और लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो यहां से पेंट आइडिया ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
1- मैट फिनिश पेंटआप अपने मेन डोर को मैट फिनिश पेंट से क्लासी और मॉडर्न लुक दे सकते हैं। ये आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पेंट फिनिश में से एक हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसपर फिंगरप्रिंट और छोटे स्क्रैच भी कम दिखते हैं। चारकोल ग्रे, मैट ब्लैक, ऑलिव ग्रीन और नेवी ब्लू जैसे ट्रंडी रंग चुन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
2- ड्यूल टोन पेंटघर के मुख्य दरवाजे को यूनिक लुक देने के लिए ड्यूल टोन पेंट करवा सकते हैं। इसमें दो अलग-अलग रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। यह मेन डोर को प्रीमियम और डिजाइनर लुक दे सकता है। (Photo Source: Pexels)
3- वुड फिनिश पेंटएंट्रेंस गेट को सुंदर और आकर्षक लुक देने के लिए वुड फिनिश पेंट करवा सकते हैं। इसमें टीक, वॉलनट, महोगनी या ओक जैसी लकड़ी का टेक्सचर बनाया जाता है। आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के घरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
4- मेटैलिक फिनिश पेंटघर के मुख्य दरवाजे के साथ ही आप उसके आसपास की दीवारों को भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आप गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर या गनमेटल शेड वाले मेटैलिक फिनिश पेंट करवा सकते हैं। इससे दरवाजा रॉयल और लग्जरी लुक देता है। इसका इस्तेमाल आप दरवाजे के बॉर्डर या डिजाइन वाले हिस्सों पर कर सकते हैं। (Photo Source: Freepik)
5- ऑलिव ग्रीनअगर आपके मेन गेट के आसपास पौधे हैं या गार्डन बना रखा है तो आप ऑलिव ग्रीन पेंट करवा सकते हैं। इससे थोड़ा नेचुरल एहसास मिलता है। यह दिखने में आकर्षक और स्टाइलिश लगता है। (Photo Source: Freepik)