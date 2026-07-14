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शहर हो या गांव आज के समय में लोग मॉडर्न डिजाइन वाले घरों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। मॉडर्न घरों का डिजाइन ऐसा होता है कि कम जगह में भी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। किचन, बाथरूम, हॉल से लेकर बेडरूम तक को लोग आकर्षक बनाने के लिए खूब पैसे खर्च करते हैं। लेकिन कई बार घर के मेन डोर के डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे में घर अंदर से तो सुंदर लगता है लेकिन बाहर से थोड़ी फीका नजर आता है। अगर आप भी अपने मेन डोर को थोड़ा आकर्षक और लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो यहां से पेंट आइडिया ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)