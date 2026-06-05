क्या आप जानते हैं भारत में मिलने वाली लीची की ये खास किस्में? जानें किस किस्म का स्वाद है सबसे लाजवाब
Litchi Varieties: लीची का उपयोग शेक, जूस, सलाद, आइसक्रीम और कई तरह की मिठाइयों में किया जाता है। हालांकि, बाजार में अच्छी और मीठी लीची चुनना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली लीची की प्रमुख किस्मों के बारे में।
गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में रसीली और मीठी लीची की बहार देखने को मिलती है। अपने अनोखे स्वाद, रसदार गूदे और ताजगी देने वाले गुणों के कारण लीची भारत के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है। भारत दुनिया के प्रमुख लीची उत्पादक देशों में शामिल है और इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में की जाती है। मई से जून के बीच मिलने वाली यह फल न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
लीची का इस्तेमाल जूस, शेक, सलाद, आइसक्रीम और कई तरह की मिठाइयों में किया जाता है। हालांकि, बाजार में अच्छी और मीठी लीची चुनना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली लीची की प्रमुख किस्मों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
शाही लीची
शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। यह आमतौर पर मई के तीसरे सप्ताह में पकना शुरू होती है। इसका आकार अंडाकार और शंकु जैसा होता है। पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है और इसका गूदा बेहद रसदार तथा मुंह में घुल जाने वाला होता है। इसकी मिठास और खुशबू इसे खास बनाती है। (Photo Source: Pexels)
चाइना लीची चाइना लीची भी बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में उगाई जाती है। यह मध्यम से बड़े आकार की होती है और पकने पर लाल-नारंगी रंग की दिखाई देती है। इसका स्वाद काफी मीठा होता है, इसलिए इसे मिठाइयों और डेजर्ट बनाने में खूब इस्तेमाल किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
कस्बा लीची कस्बा लीची मुख्य रूप से पूर्वी बिहार में उगाई जाती है। इसका आकार दिल जैसा होता है और यह जून के पहले सप्ताह में पकती है। पकने पर इसके छिलके पर लाल रंग के उभार दिखाई देते हैं। इसका स्वाद भी काफी मीठा और आकर्षक होता है। (Photo Source: Pexels)
पूरबी लीची यह किस्म पूर्वी बिहार में पाई जाती है। इसका आकार लंबा और शंक्वाकार होता है। मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में पकने वाली इस लीची का स्वाद मिठास और हल्के खट्टेपन का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। सलाद और फ्रूट चाट में इसका इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
बंबई लीची बंबई लीची पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध किस्म है। यह मई के पहले या दूसरे सप्ताह में पक जाती है। इसके फल बड़े और दिल के आकार के होते हैं। इसका गूदा सफेद, मुलायम, रसदार और बेहद सुगंधित होता है। इसका स्वाद लंबे समय तक मुंह में बना रहता है। (Photo Source: Pexels)