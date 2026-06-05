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गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में रसीली और मीठी लीची की बहार देखने को मिलती है। अपने अनोखे स्वाद, रसदार गूदे और ताजगी देने वाले गुणों के कारण लीची भारत के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है। भारत दुनिया के प्रमुख लीची उत्पादक देशों में शामिल है और इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में की जाती है। मई से जून के बीच मिलने वाली यह फल न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करती है। (Photo Source: Pexels)