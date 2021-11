हेमा मालिनी से लेकर करीना कपूर तक अपने पति की पहली शादी के वक्त थी बेहद छोटी, ये एक्ट्रेस थी मात्र 1 साल की

Hema Malini, Kareena Kapoor, Shabana Azmi Leena Chandravarkar, Parveen Dosanjh were very young at the time of their husband’s first marriage : बॉलीवुड के बहुत से एक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने दो या दो से अधिक शादियां की हैं। दो एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने चार शादिया कीं। इन स्टार्स की पहली शादी के वक्त उनकी दूसरी या चौथी पत्नी की उम्र बेहद कम थी। एक एक्ट्रेस तो अपने पति की पहली शादी के वक्त मात्र एक साल की ही थी।