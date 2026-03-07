1 /13

अक्सर हमें लगता है कि जब भी हमें किसी खास चीज को खाने की इच्छा होती है तो इसका मतलब सिर्फ भूख लगना है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार फूड क्रेविंग्स यानी अचानक किसी खास खाने की इच्छा का संबंध केवल पेट से नहीं बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं से भी होता है। कई बार हमारी मानसिक स्थिति, तनाव, बचपन की आदतें और भावनात्मक अनुभव यह तय करते हैं कि हमें क्या खाने का मन करेगा। (Photo Source: Pexels)