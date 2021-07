1 / 9

Salman Khan's father did second marriage to Helen : बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर हेलन की पहली शादी 16 साल बाद उनके जन्मदिन पर ही टूटी थी। शादी टूटने की वजह उनके पति की धोखधड़ी थी। उसके बाद उनके जीवन में सलमान खान के पिता सलीम खान की एंट्री हुई थी। सलीम पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। दूसरी शादी का घर में केवल सलीम ही नहीं हेलेन को भी विरोध झेलना पड़ा था। तो चलिए जानें कि हेलेन कैसे सलीम की पहली पत्नी की दोस्त और उनके बच्चों की मां बनी थीं।।