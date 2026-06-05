2 /14

चीन में हुई थी केचप की शुरुआत

केचप की सबसे शुरुआती उत्पत्ति लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन चीन में मानी जाती है। उस समय इसे ‘के-त्सियाप’ (Ke-tsiap) या ‘गे-थकप’ कहा जाता था। यह कोई टमाटर सॉस नहीं थी, बल्कि मछलियों की अंतड़ियों, मांस के अवशेषों और सोयाबीन को किण्वित करके बनाई जाने वाली एक तीखी और नमकीन सॉस थी। इसे लंबे समुद्री सफरों के दौरान सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया जाता था। (Photo Source: Pexels)