एक समय टमाटर को माना जाता था जहरीला, फिर केचप ने बदल दिया इतिहास, जाने पूरी कहानी
Evolution of Ketchup: टमाटर केचप टमाटर, चीनी, सिरका और विभिन्न मसालों से बनाया जाता है। अलग-अलग देशों में इसके स्वाद और सामग्री में थोड़ा-बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसका उपयोग केवल डिप के रूप में ही नहीं, बल्कि कई सॉस, ड्रेसिंग और व्यंजनों में भी किया जाता है।
आज के समय में केचप दुनिया के सबसे लोकप्रिय कॉन्डिमेंट्स (सॉस) में से एक है। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सैंडविच और कई तरह के स्नैक्स इसके बिना अधूरे लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टमाटर केचप को हम आज जानते हैं, उसकी शुरुआत टमाटर से नहीं बल्कि मछली की चटनी से हुई थी? केचप का इतिहास सदियों पुराना और बेहद दिलचस्प है। (Photo Source: Pexels)
चीन में हुई थी केचप की शुरुआत केचप की सबसे शुरुआती उत्पत्ति लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन चीन में मानी जाती है। उस समय इसे ‘के-त्सियाप’ (Ke-tsiap) या ‘गे-थकप’ कहा जाता था। यह कोई टमाटर सॉस नहीं थी, बल्कि मछलियों की अंतड़ियों, मांस के अवशेषों और सोयाबीन को किण्वित करके बनाई जाने वाली एक तीखी और नमकीन सॉस थी। इसे लंबे समुद्री सफरों के दौरान सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया जाता था। (Photo Source: Pexels)
दक्षिण-पूर्व एशिया से यूरोप तक पहुंचा स्वाद व्यापारिक मार्गों के जरिए यह सॉस इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंची। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापारी जब इन क्षेत्रों में पहुंचे, तो उन्हें इसका अनोखा स्वाद काफी पसंद आया। वे इस विचार को अपने साथ यूरोप ले गए और यहीं से केचप के नए रूपों का विकास शुरू हुआ। (Photo Source: Pexels)
यूरोप में पूरी तरह बदल गया केचप यूरोप पहुंचने के बाद केचप ने अपना मूल स्वरूप खो दिया। 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में ‘केचप’ शब्द का इस्तेमाल कई तरह की सॉस के लिए होने लगा। उस दौर में मशरूम, सीप (Oysters), अखरोट, नींबू, आलूबुखारा और आड़ू जैसी चीजों से केचप बनाया जाता था। इन सॉस का उद्देश्य स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ लंबे समय तक सुरक्षित रहना भी था। (Photo Source: Pexels)
टमाटर को कभी माना जाता था जहरीला आज केचप का सबसे महत्वपूर्ण घटक टमाटर है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यूरोप में लोग टमाटर खाने से डरते थे। 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका से यूरोप पहुंचे टमाटरों को कई लोग जहरीला मानते थे। यही वजह थी कि टमाटर को केचप में शामिल होने में कई सदियां लग गईं। (Photo Source: Pexels)
पहला टमाटर केचप कब बना? साल 1812 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स मीस (James Mease) ने पहला ज्ञात टमाटर आधारित केचप तैयार किया। उस समय टमाटरों को ‘लव एप्पल’ कहा जाता था। हालांकि इस रेसिपी में सिरका नहीं था, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था। (Photo Source: Pexels)
शुरुआती रेसिपी थीं काफी अलग 1817 में प्रकाशित एक टमाटर केचप रेसिपी में एन्कोवी मछली और कीड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। 1824 में मैरी रैंडोल्फ की प्रसिद्ध कुकबुक ‘द वर्जीनिया हाउसवाइफ’ में भी टमाटर केचप की रेसिपी प्रकाशित हुई। धीरे-धीरे किसानों और स्थानीय व्यापारियों ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया। (Photo Source: Pexels)
बोतल में बिकने वाला पहला केचप अमेरिका में जोनास यर्क्स (Jonas Yerkes) को बोतलबंद केचप बेचने का श्रेय दिया जाता है। 1837 तक वे पूरे देश में इसका वितरण करने लगे थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक केचप की अधिकांश रेसिपियों से मछली आधारित सामग्री हट चुकी थी। (Photo Source: Pexels)
कैसे बना मीठा और खट्टा केचप? 19वीं शताब्दी में अमेरिकी रसोइयों ने केचप में चीनी मिलाना शुरू किया। इंडस्ट्रियल लेवल पर उत्पादन बढ़ने के साथ संरक्षण (Preservation) की जरूरत भी बढ़ी, जिसके कारण इसमें अधिक चीनी और सिरका डाला जाने लगा। यही बदलाव आधुनिक केचप के मीठे-खट्टे स्वाद की नींव बने। (Photo Source: Pexels)
हेंज ने बदल दी केचप की दुनिया साल 1876 में हेंज (Heinz) कंपनी ने टमाटर, सिरका, चीनी और मसालों से बना नया केचप बाजार में उतारा। यह पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाला था। धीरे-धीरे यही फॉर्मूला पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और आधुनिक टमाटर केचप का स्टैंडर्ड बन गया। (Photo Source: Pexels)
खाद्य सुरक्षा ने भी निभाई अहम भूमिका 20वीं सदी की शुरुआत में खाद्य संरक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले सोडियम बेंजोएट को लेकर बहस छिड़ गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने शोध कर साबित किया कि केचप में अधिक चीनी और सिरका मिलाने से बिना आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के भी इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे आधुनिक केचप का स्वाद और बनावट दोनों बेहतर हो गए। (Photo Source: Pexels)
क्यों लोकप्रिय हुआ टमाटर केचप? उस दौर में ताजे टमाटर खाने को लेकर लोगों में संकोच था, लेकिन प्रोसेस्ड टमाटर उत्पादों को वे आसानी से स्वीकार कर रहे थे। सिरका और मसालों के साथ पकाए गए टमाटर लोगों को ज्यादा सुरक्षित और स्वादिष्ट लगे। इसी वजह से टमाटर केचप तेजी से लोकप्रिय हो गया। (Photo Source: Pexels)
दुनिया भर में अलग-अलग रूप आज भी विभिन्न देशों में केचप का स्वाद और बनावट अलग-अलग होती है। अमेरिका का केचप अधिक मीठा और गाढ़ा होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का टमाटर सॉस अपेक्षाकृत पतला और ज्यादा खट्टा माना जाता है। हालांकि मूल आधार टमाटर, सिरका और चीनी ही रहते हैं। (Photo Source: Pexels)