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कुइन-अमान

फ्रांस के ब्रिटनी रीजन से आने वाली यह पेस्ट्री बटरी गुडनेस का परफेक्ट उदाहरण मानी जाती है। बाहर से कैरेमलाइज्ड और क्रिस्पी, जबकि अंदर से फ्लेकी और सॉफ्ट लेयर्स से भरी होती है। इसका रिच फ्लेवर इसे दुनिया की सबसे यूनिक पेस्ट्रीज में शामिल करता है। (Photo Source: Pexels)