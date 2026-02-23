1 /10

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सुविधा और स्वाद के कारण कई ऐसे फूड्स रोज खाते हैं, जो लंबे समय में शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ प्रोसेस्ड और हाई-शुगर फूड्स का नियमित सेवन कैंसर, डायबिटीज, मोटापा और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आम फूड्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)