कभी दवा थे ये फूड्स, इलाज के लिए होते थे इस्तेमाल, आज है सभी के पसंदीदा स्नैक्स
Foods that were Once Medicine: आधुनिक विज्ञान के आने से पहले लोग प्राकृतिक चीजों और घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते थे। समय के साथ वही चीजें हमारी थाली और किचन का सामान्य हिस्सा बन गईं। जो चीजें आज सिर्फ स्वाद और मनोरंजन के लिए खाई जाती हैं, वे कभी स्वास्थ्य सुधारने का जरिया थीं।
आज हम जिन चीजों को रोजमर्रा के खाने या स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई कभी ‘दवा’ के रूप में इस्तेमाल होती थीं। आधुनिक विज्ञान के आने से पहले लोग प्राकृतिक चीजों और घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते थे। समय के साथ वही चीजें हमारी थाली और किचन का सामान्य हिस्सा बन गईं। इतिहास बदलता है, और उसके साथ बदलती है हमारी सोच भी। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
केचप (Ketchup) आज बर्गर और फ्राइज के साथ खाया जाने वाला केचप कभी पाचन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए बेचा जाता था। शुरुआती दौर में इसे औषधीय गुणों वाला माना जाता था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक आम सॉस बन गया। (Photo Source: Pexels)
ओटमील (Oatmeal) ओटमील को पहले मरीजों के लिए खास डाइट में शामिल किया जाता था। यह हल्का, पौष्टिक और पाचन के लिए आसान माना जाता था, इसलिए डॉक्टर इसे पेट से जुड़ी समस्याओं में सुझाते थे। (Photo Source: Unsplash)
कोका-कोला (Coca-Cola) आज की लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक Coca-Cola शुरुआत में थकान और सिरदर्द दूर करने के लिए टॉनिक के रूप में बेची जाती थी। बाद में इसका स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि यह एक ग्लोबल ड्रिंक बन गई। (Photo Source: Pexels)
पेप्सी (Pepsi) Pepsi की शुरुआत ‘Brad’s Drink’ के नाम से हुई थी। इसे खासतौर पर पाचन सुधारने के लिए तैयार किया गया था और बाद में यह एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। (Photo Source: Pexels)
चॉकलेट (Chocolate) आज की पसंदीदा मिठाई Chocolate कभी यूरोप में दवा के रूप में इस्तेमाल होती थी। इसे ताकत बढ़ाने और पाचन सुधारने के लिए पिया जाता था, खासकर ड्रिंक के रूप में। (Photo Source: Pexels)
शहद (Honey) Honey का इस्तेमाल हजारों सालों से घाव भरने, खांसी ठीक करने और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए किया जाता रहा है। आज भी आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में इसका महत्व बना हुआ है। (Photo Source: Pexels)