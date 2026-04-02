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आज हम जिन चीजों को रोजमर्रा के खाने या स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई कभी ‘दवा’ के रूप में इस्तेमाल होती थीं। आधुनिक विज्ञान के आने से पहले लोग प्राकृतिक चीजों और घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते थे। समय के साथ वही चीजें हमारी थाली और किचन का सामान्य हिस्सा बन गईं। इतिहास बदलता है, और उसके साथ बदलती है हमारी सोच भी। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)