महिलाओं के मन (Mind of women) में क्या चल रहा है ये हमेशा ही एक राज रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया (Australia) की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी (Queensland University) ने इस राज से पर्दा हटाने का प्रयास किया है। यूनिवर्सिटी ने जिस विषय पर अपनी महिलाओं पर स्टडी (Women's Study) की है, उससे पुरुषों को बहुत फायदा होगा। असल में पुरुष इस स्टडी के जरिये जान सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों में क्या पसंद (What Women like In Men) करती हैं और सबसे पहले उन्हें किसी पैमाने पर परखती हैं। तो चलिए इस स्टडी के बारे में विस्तार से बताएं।