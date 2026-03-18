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हमारे शरीर में भोजन पचने का समय अलग-अलग होता है। कुछ खाने की चीजें जल्दी पच जाती हैं, जबकि कुछ को पचने में लंबा समय लगता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन में पानी, प्रोटीन, वसा या फाइबर की मात्रा कितनी है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों को पचने में कितना समय लगता है। (Photo Source: Pexels)