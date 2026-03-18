कौन सा भोजन सबसे धीमे पचता है, क्या आप जानते हैं अंडा या चिकन आपके पेट में कितनी देर रहता है
Digestive Time Guide: हमारी डाइट में हर भोजन अलग-अलग समय में पचता है। कुछ खाने की चीजें जल्दी पच जाती हैं, जबकि कुछ को पचने में लंबा समय लगता है। जानना जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने खाने और पाचन को समझने में मदद मिलती है।
हमारे शरीर में भोजन पचने का समय अलग-अलग होता है। कुछ खाने की चीजें जल्दी पच जाती हैं, जबकि कुछ को पचने में लंबा समय लगता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन में पानी, प्रोटीन, वसा या फाइबर की मात्रा कितनी है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों को पचने में कितना समय लगता है। (Photo Source: Pexels)
तरबूज (Watermelon) – सिर्फ 20 मिनट तरबूज लगभग पूरी तरह पानी से बना होता है। इसलिए यह सबसे जल्दी पचने वाला फल है। खाने के सिर्फ 20 मिनट बाद यह पेट से निकलने लगता है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर को जल्दी एनर्जी मिलती है और हाइड्रेशन भी रहता है। (Photo Source: Pexels)
अंडा (Eggs) – 30 से 45 मिनट अंडे की पाचन समय इसकी संरचना पर निर्भर करता है। अंडे की जर्दी (Yolk) सिर्फ 30 मिनट में पच जाती है। वहीं पूरा अंडा (Whole Egg) लगभग 45 मिनट में पचता है क्योंकि अंडे का सफेद भाग (Egg White) प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे पचने में अधिक समय लगता है। (Photo Source: Pexels)
चिकन (Chicken) – लगभग 2 घंटे लीन प्रोटीन वाला चिकन पचने में लगभग 2 घंटे लेता है। प्रोटीन फलों और सब्जियों की तुलना में धीरे पचते हैं। इसलिए इसे खाने के बाद भारी महसूस हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
नट्स (Nuts) – 3 से 4 घंटे नट्स में फैट और फाइबर दोनों मौजूद होते हैं। इसलिए इन्हें पचने में 3-4 घंटे लगते हैं और ये लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। (Photo Source: Pexels)
हार्ड चीज (Hard Cheese) – 5 घंटे हार्ड चीज को पचने में काफी समय लगता है। लगभग 5 घंटे तक यह पेट में रहता है। इसमें फैट और प्रोटीन दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे पाचन धीमा होता है। (Photo Source: Pexels)
स्टेक (Steak) – 4 घंटे पेट में, 3 दिन पूरी तरह से स्टेक को पेट में पचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह शरीर से बाहर निकलने में 3 दिन तक का समय लग सकता है। यह भारी प्रोटीन और फैट वाला भोजन है, इसलिए इसे धीरे-धीरे पचाया जाता है। (Photo Source: Pexels)