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बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल इंडियन अटायर, वह हर लुक को बेहद ग्रेस और एलिगेंस के साथ कैरी करती हैं। शादी के बाद से कैटरीना को खास तौर पर भारतीय एथनिक और ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ज्यादा देखा गया है, और उनके ये लुक्स फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनके छह ऐसे ट्रेडिशनल लुक्स, जिन्होंने उन्हें एथनिक फैशन की क्वीन साबित किया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)