अगर पसंद है इंडियन वियर, तो जरूर रीक्रिएट करें कैटरीना कैफ के ये ट्रेडिशनल एथनिक अवतार
Katrina Kaif Traditional Looks: कैटरीना कैफ अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। खासकर उनके ट्रेडिशनल लुक्स हर बार फैंस का दिल जीत लेते हैं। साड़ी हो या लहंगा, उनका हर एथनिक आउटफिट एलिगेंस और ग्रेस का बेहतरीन उदाहरण है।
Updated: July 16, 2026 09:03 IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल इंडियन अटायर, वह हर लुक को बेहद ग्रेस और एलिगेंस के साथ कैरी करती हैं। शादी के बाद से कैटरीना को खास तौर पर भारतीय एथनिक और ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ज्यादा देखा गया है, और उनके ये लुक्स फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनके छह ऐसे ट्रेडिशनल लुक्स, जिन्होंने उन्हें एथनिक फैशन की क्वीन साबित किया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)
ब्लश-पिंक लहंगे में फेमिनिन ग्रेस ब्लश-पिंक एम्बेलिश्ड लहंगे में कैटरीना बेहद खूबसूरत और फेमिनिन नजर आईं। शिमरी लेकिन मोनोक्रोम ब्लाउज और एथनिक एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा उनके लुक को रॉयल बना रहा था। सिंपल मेकअप, हेवी झुमके और बिंदी ने इस लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)
ब्राउन लहंगा सेट में ग्लैमरस ट्रेडिशन चॉकलेट-ब्राउन लहंगा सेट में कैटरीना का लुक बेहद ग्लैमरस और रॉयल था। हेवी एम्बेलिश्ड बिब-स्टाइल नेकलाइन ब्लाउज और मल्टी-कलर्ड एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा इस आउटफिट की खासियत था। लहंगे की ट्रेडिशनल कढ़ाई और खूबसूरत ईयररिंग्स ने उनके लुक में इंडियन हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न ग्लैमर का शानदार मेल दिखाया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)
फ्लोरल साड़ी में एलिगेंट अंदाज कैटरीना ने सेज-ग्रीन फ्लोरल साड़ी पहनी, जिस पर खूबसूरत हेवी एम्ब्रॉयडरी थी। ऑर्गेंजा फैब्रिक की यह साड़ी बेहद रॉयल और ग्रेसफुल लग रही थी। ड्रॉप ईयररिंग्स, लेयर्ड बैंगल्स और एमराल्ड रिंग ने उनके लुक को और खास बना दिया। सिंपल हेयरस्टाइल ने इस लुक में मिनिमलिज्म और एथनिक चार्म का परफेक्ट बैलेंस दिया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)
आइवरी लहंगे में रॉयल चार्म आइवरी चिकनकारी लहंगा-साड़ी कॉम्बिनेशन में कैटरीना बेहद शाही नजर आईं। आउटफिट की लेस, बॉर्डर और स्लीव्स पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। उनके कुंदन चोकर नेकलेस ने पूरे लुक को एक क्लासिक ट्रेडिशनल टच दिया। स्ट्रेट हेयरस्टाइल ने इस एलीगेंट अंदाज को और निखार दिया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)
मस्टर्ड-येलो साड़ी में ब्राइट ट्रेडिशनल वाइब मस्टर्ड-येलो ऑर्गेंजा साड़ी में कैटरीना का लुक बेहद ब्राइट और फेस्टिव था। सफेद और सिल्वर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर और टैसल्ड पल्लू ने इस साड़ी को खास बनाया। ट्रेडिशनल ईयररिंग्स और सिंपल बन हेयरस्टाइल ने उनके इस लुक को क्लासी और एलिगेंट बना दिया। (Photo Source: @katrinakaif/Instagram)