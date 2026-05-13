राधानगर से व्हाइटहेवन तक, धरती पर स्वर्ग जैसे दिखते हैं ये व्हाइट सैंड बीच, घूमने के लिए परफेक्ट है ये जगह
White Sand Beaches: इन समुद्र तटों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी प्राकृतिक सुंदरता, साफ पानी और बेहद मुलायम सफेद रेत। ये जगहें न सिर्फ घूमने और आराम करने के लिए बेहतरीन हैं, बल्कि फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं।
सफेद रेत वाले समुद्र तट किसी सपने से कम नहीं लगते। चमचमाती रेत, नीला पानी और शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया में कई ऐसे बीच हैं, जहां की सफेद रेत और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत व्हाइट सैंड बीच के बारे में। (Photo Source: Pexels)
अन्से सोर्स डी’आर्जेंट, सेशेल्स सेशेल्स में स्थित यह बीच अपनी विशाल ग्रेनाइट चट्टानों और सफेद रेत के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत है कि इसे दुनिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले बीचों में गिना जाता है। यहां का शांत और साफ पानी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। (Photo Source: Pexels)
ग्रेस बे, तुर्क्स एंड कैकोस ग्रेस बे को अक्सर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में शामिल किया जाता है। यहां का साफ नीला पानी, मुलायम सफेद रेत और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं। यह बीच फैमिली वेकेशन और वॉटर एक्टिविटीज के लिए बेहद लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
हायम्स बीच, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का हायम्स बीच अपनी बेहद सफेद रेत के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां की रेत दुनिया की सबसे सफेद रेतों में से एक है। सूरज की रोशनी में यह बीच किसी चमकते हीरे जैसा दिखाई देता है। (Photo Source: Pexels)
मतीरा बीच, बोरा बोरा बोरा बोरा का मतीरा बीच वहां का एक दुर्लभ सार्वजनिक समुद्र तट है। इसकी मुलायम रेत, उथले लैगून और पोस्टकार्ड जैसे सुंदर दृश्य इसे हनीमून और रोमांटिक यात्राओं के लिए खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
नवाजियो बीच, ग्रीस नवाजियो बीच, जिसे शिपव्रेक बीच भी कहा जाता है, अपनी सफेद रेत और बीच पर पड़े पुराने जहाज के मलबे के लिए मशहूर है। ऊंची चट्टानों से घिरा यह बीच ग्रीस के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में शामिल है। (Photo Source: Pexels)
राधानगर बीच, भारत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित राधानगर बीच देश के सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इसकी साफ-सुथरी सफेद रेत, हरियाली और मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं। (Photo Source: Pexels)
सिएस्ता बीच, अमेरिका अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित सिएस्ता बीच अपनी महीन क्वार्ट्ज रेत के लिए जाना जाता है, जो धूप में भी पैरों को ठंडक देती है। यहां का विशाल समुद्र तट आराम करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए शानदार जगह है। (Photo Source: Pexels)