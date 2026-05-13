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सफेद रेत वाले समुद्र तट किसी सपने से कम नहीं लगते। चमचमाती रेत, नीला पानी और शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया में कई ऐसे बीच हैं, जहां की सफेद रेत और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत व्हाइट सैंड बीच के बारे में। (Photo Source: Pexels)