शोर-शराबे से दूर प्रकृति की गोद में बिताएं सुकून भरे पल, भारत के इन 7 शांत हिल स्टेशनों पर करें ट्रिप
Relaxing Escape: अगर आप भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसे शांत हिल स्टेशन हैं जो प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी हवाओं और मनमोहक नजारों से भरपूर हैं। ये जगहें प्रकृति के बीच आराम, रोमांच और मानसिक शांति का बेहतरीन अनुभव प्रदान करती हैं।
अगर आप हर छुट्टी में भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों की जगह किसी शांत, प्राकृतिक और सुकूनभरी जगह की तलाश में हैं, तो भारत में ऐसे कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं जहां प्रकृति की गोद में आराम से समय बिताया जा सकता है। यहां न केवल मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं, बल्कि शोर-शराबे से दूर ताजी हवा, हरियाली और शांत वातावरण भी मिलता है। आइए जानते हैं भारत के 7 ऐसे शांत हिल स्टेशनों के बारे में जिन्हें अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
चिकमगलूर, कर्नाटक पश्चिमी घाट में बसा चिकमगलूर अपने विशाल कॉफी बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाले पर्यटक कॉफी प्लांटेशन की सैर, ट्रैकिंग, झरनों की खूबसूरती और शानदार व्यू पॉइंट्स का आनंद ले सकते हैं। शांत माहौल और प्राकृतिक सौंदर्य इसे आरामदायक छुट्टियों के लिए बेहतरीन बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
हाफलोंग, असम असम का एकमात्र हिल स्टेशन हाफलोंग अपनी लहरदार पहाड़ियों, शांत झीलों, घने जंगलों और जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर “पूर्व का स्विट्जरलैंड” भी कहा जाता है। यहां पर्यटक बर्ड वॉचिंग, बोटिंग और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का अवसर पा सकते हैं। कम भीड़ होने के कारण यह जगह सुकून भरी यात्रा के लिए आदर्श मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
लैंसडाउन, उत्तराखंड देवदार और ओक के घने जंगलों से घिरा लैंसडाउन उत्तराखंड का एक शांत कैंटोनमेंट शहर है। यहां का शांत वातावरण, औपनिवेशिक दौर की इमारतें, पुराने चर्च और प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को सुकून का एहसास कराते हैं। यदि आप भीड़ से दूर आरामदायक छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो लैंसडाउन एक शानदार विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
तवांग, अरुणाचल प्रदेश समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित तवांग भारत के सबसे खूबसूरत और शांत हिल स्टेशनों में से एक है। बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियां, साफ झीलें और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं। यहां स्थित तवांग मठ दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। इसके अलावा सेला पास, माधुरी लेक और स्थानीय गांव भी घूमने लायक हैं। (Photo Source: Pexels)
तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले में स्थित तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे शांत जगहों में गिनी जाती है। यहां बहती तीर्थन नदी, घने जंगल, लकड़ी के सुंदर कॉटेज और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ट्राउट फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रेकिंग और नदी किनारे पिकनिक जैसी गतिविधियां यहां के अनुभव को यादगार बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)
यरकौड, तमिलनाडु ऊटी और कोडाइकनाल की तुलना में यरकौड कम भीड़भाड़ वाला हिल स्टेशन है। शेवरॉय पहाड़ियों में बसे इस स्थान की पहचान कॉफी बागानों, संतरे के बगीचों, खूबसूरत झील और मनमोहक व्यू पॉइंट्स से है। यहां बोटिंग, नेचर वॉक और सूर्यास्त का नजारा देखने का अलग ही आनंद मिलता है। (Photo Source: Pexels)
जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश हरी-भरी घाटियों, धान के खेतों और चीड़ के जंगलों से घिरी जीरो वैली प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह स्थान अपनी अपातानी जनजाति की अनोखी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता यात्रियों को सुकून का अनुभव कराती है। हर साल आयोजित होने वाला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल भी इसे खास पहचान दिलाता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: अगर पसंद है जंगल सफारी, तो मानसून में एक्सप्लोर करें ये शानदार नेशनल पार्क)