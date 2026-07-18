1 /8

अगर आप हर छुट्टी में भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों की जगह किसी शांत, प्राकृतिक और सुकूनभरी जगह की तलाश में हैं, तो भारत में ऐसे कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं जहां प्रकृति की गोद में आराम से समय बिताया जा सकता है। यहां न केवल मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं, बल्कि शोर-शराबे से दूर ताजी हवा, हरियाली और शांत वातावरण भी मिलता है। आइए जानते हैं भारत के 7 ऐसे शांत हिल स्टेशनों के बारे में जिन्हें अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)