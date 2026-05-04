अगर चाहिए सुकून भरी छुट्टी, तो इन शानदार चाय बागानों का करें रुख, हरियाली और पहाड़ों के बीच मिलेगा रिफ्रेशिंग अनुभव
Tea Gardens Around the World: भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अगर आप सुकून, हरियाली और ताजगी भरा अनुभव चाहते हैं, तो चाय के बागानों से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। अगर आप अगली छुट्टियों में कुछ अलग और रिफ्रेशिंग अनुभव चाहते हैं, तो इन खूबसूरत चाय बागानों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल…
चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों, परंपराओं और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। अक्सर लोग दार्जिलिंग या असम जैसे प्रसिद्ध चाय बागानों के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे शांत और कम भीड़ वाले टी प्लांटेशन हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। अगर आप भी भीड़ से दूर, हरियाली और पहाड़ों के बीच एक अलग अनुभव चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं। (Photo Source: Pexels)
अजोरेस टी प्लांटेशन, पुर्तगाल यूरोप के इकलौते कमर्शियल टी प्लांटेशन पुर्तगाल के साओ मिगुएल द्वीप पर स्थित हैं। ज्वालामुखीय मिट्टी और समुद्र के शानदार नजारों के बीच बसे ये बागान किसी सपने जैसे लगते हैं। यहां की हरियाली और शांति इसे एक परफेक्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन बनाती है। (Photo Source: Pexels)
इलाम टी गार्डन, नेपाल अक्सर दार्जिलिंग से तुलना की जाने वाली इलाम की पहाड़ियां कम भीड़ और ज्यादा सुकून के लिए जानी जाती हैं। हिमालय की पृष्ठभूमि में फैले ये चाय बागान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं। यहां की चाय खेती छोटे किसानों पर आधारित है, जो इसे और खास बनाती है। (Photo Source: Pexels)
कंचनजंगा टी एस्टेट, भारत पश्चिम बंगाल में नेपाल सीमा के पास स्थित ये ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे हैं। यहां आपको पुराने हेरिटेज बंगले, कुदरती खूबसूरती और चाय बनाने की प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिलता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। (Photo Source: Pexels)
राइज टी प्लांटेशन, तुर्की ब्लैक सी तट के पास स्थित राइज, तुर्की का चाय हब है, लेकिन फिर भी यह जगह ज्यादा पर्यटकों की नजरों से दूर है। लगातार बारिश, हरे-भरे पहाड़ और समुद्र का खूबसूरत मेल इसे बेहद यूनिक बनाता है। यहां का मौसम और नजारे दोनों ही मन मोह लेते हैं। (Photo Source: Pexels)
सतेमवा टी एस्टेट, मलावी अफ्रीका के सबसे पुराने चाय बागानों में से एक सैटेम्वा टी एस्टेट अपने हैंडक्राफ्टेड टी और धुंध से ढकी पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आपको कॉलोनियल इतिहास, सस्टेनेबल खेती और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
युन्नान प्राचीन चाय बागान, चीन दुनिया के सबसे पुराने चाय पेड़ों का घर माने जाने वाले युन्नान में चाय के बागान पारंपरिक कतारों में नहीं, बल्कि जंगलों के बीच फैले होते हैं। यहां की चाय संस्कृति हजारों साल पुरानी है और हर कोना इतिहास और प्रकृति की कहानी सुनाता है। (Photo Source: Pexels)