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चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों, परंपराओं और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। अक्सर लोग दार्जिलिंग या असम जैसे प्रसिद्ध चाय बागानों के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे शांत और कम भीड़ वाले टी प्लांटेशन हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। अगर आप भी भीड़ से दूर, हरियाली और पहाड़ों के बीच एक अलग अनुभव चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं। (Photo Source: Pexels)