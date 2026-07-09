बच्चे की ये आदतें बताती हैं कि वह भविष्य में बन सकता है क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट
Child Curiosity Signs: हर बच्चा अपने तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। कोई ढेरों सवाल पूछता है, तो कोई हर छोटी चीज को ध्यान से देखता है। बच्चों की यही जिज्ञासा उनके रचनात्मक, आत्मविश्वासी और बेहतर समस्या-समाधान करने वाले व्यक्तित्व की नींव बन सकती है।
हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई हर बात पर सवाल पूछता है, तो कोई चुपचाप आसपास की चीजों को ध्यान से देखता रहता है। कुछ बच्चे खिलौनों को खोलकर समझना चाहते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, तो कुछ साधारण चीजों से नई-नई कहानियां और खेल बना लेते हैं। ये आदतें सिर्फ शरारत या जिज्ञासा नहीं होतीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकती हैं कि बच्चा स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु (क्यूरियस) है। (Photo Source: Pexels)
एक्सपर्ट्स के अनुसार, जिज्ञासा बच्चों में रचनात्मकता (क्रिएटिवटी), आत्मविश्वास (कॉन्फिडेंस), समस्या सुलझाने की क्षमता और सीखने की इच्छा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं कि कौन-सी आदतें बताती हैं कि आपका बच्चा भविष्य में क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट बन सकता है। (Photo Source: Pexels)
छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान देता है अगर आपका बच्चा रास्ते में चलते हुए चींटियों को देखता है, पेड़ों की पत्तियों में फर्क नोटिस करता है या आसमान के बदलते रंगों पर सवाल करता है, तो यह उसकी गहरी ऑब्जर्वेशन स्किल का संकेत है। ऐसी आदतें बच्चों में सीखने की मजबूत नींव तैयार करती हैं। (Photo Source: Pexels)
खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करता है जिज्ञासु बच्चे किसी पहेली, खिलौने या नई गतिविधि को समझने के लिए पहले खुद कोशिश करते हैं। वे बार-बार प्रयास करते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। इससे उनमें धैर्य, आत्मनिर्भरता और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। (Photo Source: Pexels)
ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब आसान नहीं होता ‘चांद हमारे साथ-साथ क्यों चलता है?’, ‘पक्षियों को रास्ता कैसे पता चलता है?’ या ‘दिन में तारे कहां चले जाते हैं?’ जैसे सवाल इस बात का संकेत हैं कि बच्चा दुनिया को गहराई से समझना चाहता है। ऐसे सवालों को टालने के बजाय बच्चे के साथ मिलकर जवाब खोजने की कोशिश करें। (Photo Source: Pexels)
किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है अगर आपका बच्चा ड्राइंग बनाते समय, किताब पढ़ते हुए, ब्लॉक्स से कुछ बनाते हुए या बगीचे में कीड़ों को देखते हुए समय का ध्यान ही भूल जाता है, तो यह उसकी गहरी रुचि और सीखने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसी एकाग्रता भविष्य में बेहतर फोकस और रचनात्मक सोच का आधार बनती है। (Photo Source: Pexels)
साधारण चीजों को भी खास बना देता है कार्डबोर्ड का डिब्बा उसके लिए रॉकेट बन जाता है, चम्मच जादू की छड़ी और तकिए पहाड़। इस तरह का कल्पनाशील खेल (इमेजिनेटिव प्ले) बच्चे की क्रिएटिविटी और नई संभावनाओं के बारे में सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। (Photo Source: Pexels)
नई-नई चीजें सीखने का उत्साह रहता है आज उसे डायनासोर पसंद हैं, तो अगले हफ्ते अंतरिक्ष या ज्वालामुखी के बारे में जानने की इच्छा हो सकती है। विषय बदलते रहना सामान्य है। यह इस बात का संकेत है कि बच्चा नई जानकारी हासिल करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। (Photo Source: Pexels)
बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। लेकिन अगर उसके हर सवाल का जवाब ‘क्योंकि मैंने कहा है’ कहकर टाल दिया जाए या हर प्रयोग को गंदगी के डर से रोक दिया जाए, तो धीरे-धीरे उसकी सीखने की इच्छा कम हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
माता-पिता कुछ आसान तरीकों से बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि रोज कुछ समय साथ बैठकर किताब पढ़ें। खाना बनाते समय छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दें। कभी-कभी नया रास्ता अपनाकर आसपास की चीजों के बारे में बात करें। संग्रहालय, पार्क या नेचर वॉक पर लेकर जाएं। बच्चे के सवालों का धैर्य से जवाब दें या मिलकर जवाब खोजें। (Photo Source: Pexels)
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