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हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई हर बात पर सवाल पूछता है, तो कोई चुपचाप आसपास की चीजों को ध्यान से देखता रहता है। कुछ बच्चे खिलौनों को खोलकर समझना चाहते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, तो कुछ साधारण चीजों से नई-नई कहानियां और खेल बना लेते हैं। ये आदतें सिर्फ शरारत या जिज्ञासा नहीं होतीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकती हैं कि बच्चा स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु (क्यूरियस) है। (Photo Source: Pexels)