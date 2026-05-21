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जूते पहनते समय अगर उनसे बदबू आने लगे, तो यह न सिर्फ आपके लिए असहज होता है बल्कि घर के माहौल को भी खराब कर सकता है। अक्सर पसीना, नमी और जूतों को बंद जगह में रखने की वजह से उनमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। हर बार जूते धोना संभव नहीं होता, खासकर जब वे लेदर या ऐसे मटेरियल के हों जो पानी से खराब हो सकते हैं। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं बिना धोए जूतों की बदबू दूर करने के असरदार तरीके। (Photo Source: Pexels)