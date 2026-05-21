जूते से आ रही है तेज बदबू? बिना धोए ऐसे करें मिनटों में फ्रेश
How to Remove Shoe Odour: जूतों से दुर्गंध आना एक आम समस्या है, खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में। इन आसान घरेलू उपायों की मदद से आप बिना जूते धोए उनकी बदबू आसानी से दूर कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक फ्रेश बनाए रख सकते हैं।
जूते पहनते समय अगर उनसे बदबू आने लगे, तो यह न सिर्फ आपके लिए असहज होता है बल्कि घर के माहौल को भी खराब कर सकता है। अक्सर पसीना, नमी और जूतों को बंद जगह में रखने की वजह से उनमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। हर बार जूते धोना संभव नहीं होता, खासकर जब वे लेदर या ऐसे मटेरियल के हों जो पानी से खराब हो सकते हैं। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं बिना धोए जूतों की बदबू दूर करने के असरदार तरीके। (Photo Source: Pexels)
सफेद सिरके का इस्तेमाल करें सफेद सिरका बदबू और बैक्टीरिया दोनों को खत्म करने में मदद करता है। कैसे करें इस्तेमाल: एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं। इस मिश्रण को जूतों के अंदर हल्का स्प्रे करें। जूतों को खुली हवा में सूखने दें। इससे जूतों की दुर्गंध कम होगी और वे लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। (Photo Source: Pexels)
बेकिंग सोडा से हटाएं बदबू बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक डियोडोराइज़र है, जो बदबू को सोख लेता है। कैसे करें इस्तेमाल: रात में सोने से पहले जूतों के अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें। सुबह पहनने से पहले जूते अच्छी तरह झाड़ लें। आप चाहें तो पुराने मोजों में बेकिंग सोडा भरकर जूतों के अंदर रख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
एसेंशियल ऑयल और सूखी जड़ी-बूटियां अगर आप जूतों में अच्छी खुशबू चाहते हैं, तो यह तरीका आपके लिए सही है। कैसे करें इस्तेमाल: इनसोल पर लैवेंडर, टी ट्री या पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें डालें। लौंग, दालचीनी या देवदार को कपड़े में बांधकर जूतों में रातभर रखें। इनमें प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बदबू को कम करते हैं। (Photo Source: Pexels)
साबुन की टिकिया रखें यह बेहद आसान और बिना मेहनत वाला उपाय है। कैसे करें इस्तेमाल: एक सूखी साबुन की टिकिया जूतों के अंदर रातभर रख दें। साबुन की सतह बदबू को सोख लेती है और जूतों में हल्की खुशबू छोड़ देती है। (Photo Source: Pexels)
संतरे या नींबू के छिलके साइट्रस फलों के छिलके जूतों की दुर्गंध को छिपाने में मदद करते हैं। कैसे करें इस्तेमाल: संतरे, नींबू या मौसंबी के ताजे छिलके जूतों के अंदर रखें। इन्हें रातभर रहने दें। सुबह जूते ज्यादा फ्रेश महसूस होंगे। (Photo Source: Pexels)
रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल करें लेदर या ऐसे जूतों के लिए यह अच्छा विकल्प है जिन्हें पानी से नुकसान हो सकता है। कैसे करें इस्तेमाल: एक कपड़े पर थोड़ा रबिंग अल्कोहल लें। जूतों के अंदर हल्के हाथ से पोंछें। यह बैक्टीरिया को खत्म कर बदबू दूर करता है। (Photo Source: Pexels)
ड्रायर शीट्स रखें ड्रायर शीट्स कपड़ों की तरह जूतों की बदबू भी कम कर सकती हैं। कैसे करें इस्तेमाल: हर जूते में आधी ड्रायर शीट डालकर रातभर छोड़ दें। सुबह जूते ताजगी महसूस कराएंगे। (Photo Source: Pexels)
जूतों को हवा और धूप दिखाएं जूते पहनने के बाद उन्हें तुरंत बंद रैक या बॉक्स में न रखें। फीते और इनसोल निकालकर उन्हें खुली हवा और हल्की धूप में रखें। इससे नमी सूख जाती है और बदबू कम होती है। (Photo Source: Pexels)