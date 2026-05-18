फर्नीचर में लगे दीमक को कैसे हटाएं? आसान घरेलू उपायों से बचाएं अपनी महंगी लकड़ी की चीजें
दीमक धीरे-धीरे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है और कई बार इसका पता तब चलता है जब नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। थोड़ी सावधानी और नियमित देखभाल से आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को दीमक से बचा सकते हैं और उसे लंबे समय तक नया बनाए रख सकते हैं।
लकड़ी के फर्नीचर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में दीमक (Termites) का नाम सबसे ऊपर आता है। दीमक धीरे-धीरे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है और कई बार लोगों को इसका पता तब चलता है, जब फर्नीचर काफी कमजोर हो चुका होता है। हालांकि, कुछ आसान घरेलू उपाय और सावधानियां अपनाकर दीमक की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। (Photo Source: Unsplash)
बोरिक एसिड का करें इस्तेमाल दीमक को खत्म करने के लिए बोरिक एसिड एक प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। इसके लिए बोरिक एसिड पाउडर को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें और इसे स्प्रे बोतल में भरकर प्रभावित लकड़ी पर छिड़कें। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह दीमक के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और धीरे-धीरे उन्हें खत्म करने में मदद करता है। शुरुआती अवस्था में इसका इस्तेमाल करने से संक्रमण तेजी से फैलने से रोका जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
नीम के तेल से करें बचाव नीम का तेल प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखने में मददगार माना जाता है। इसकी कड़वी गंध और गुण दीमक को लकड़ी से दूर रखने में सहायक हो सकते हैं। एक कपड़े या ब्रश की मदद से नियमित रूप से नीम का तेल लकड़ी के फर्नीचर पर लगाएं। इससे फर्नीचर सुरक्षित रहेगा और दीमक लगने का खतरा कम हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
घर में नमी न बढ़ने दें नमी दीमक के फैलने का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए घर को सूखा रखना बेहद जरूरी है। कहीं भी पानी का रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। खासकर लकड़ी के फर्नीचर के आसपास नमी जमा न होने दें, क्योंकि गीली जगहों पर दीमक तेजी से पनपती है। (Photo Source: Unsplash)
फर्नीचर को धूप दिखाएं समय-समय पर लकड़ी के फर्नीचर को धूप में रखना भी फायदेमंद हो सकता है। धूप से लकड़ी में मौजूद नमी कम होती है, जिससे दीमक के बढ़ने की संभावना घट जाती है। अगर संभव हो तो महीने में एक-दो बार फर्नीचर को कुछ घंटों के लिए धूप में रखें। (Photo Source: Pexels)
दीमक के शुरुआती संकेतों को पहचानें लकड़ी का कमजोर होना, छोटे-छोटे छेद दिखना, लकड़ी का चूरा गिरना या खोखली आवाज आना, ये सभी दीमक लगने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे संकेत दिखते ही तुरंत उपचार शुरू करें ताकि नुकसान ज्यादा न बढ़े। (Photo Source: Unsplash)