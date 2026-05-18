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बोरिक एसिड का करें इस्तेमाल

दीमक को खत्म करने के लिए बोरिक एसिड एक प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। इसके लिए बोरिक एसिड पाउडर को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें और इसे स्प्रे बोतल में भरकर प्रभावित लकड़ी पर छिड़कें। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह दीमक के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और धीरे-धीरे उन्हें खत्म करने में मदद करता है। शुरुआती अवस्था में इसका इस्तेमाल करने से संक्रमण तेजी से फैलने से रोका जा सकता है। (Photo Source: Pexels)