ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं ये एक्ट्रेसेस, किसी ने तंत्र-मंत्र तो किसी ने एकांतवास का रास्ता था अपनाया

Sana Khan-Ada Khan to Anusha Dandekar-Charu have suffered the pain of breakup: टीवी इंडस्ट्री की एक नहीं, कई एक्ट्रेसेस ब्रेकअप के दर्द को झेल चुकी हैं। पहले प्यार में मिले धोखे ने इन एक्ट्रेसेस को तोड़ कर रख दिया था। हाल यह था कि कोई अपने प्यार से अलग होने के बाद कोई उसे वापस पाने की जुगत में लगा तो कोई उदासी में एकांतवास में चला गया था।